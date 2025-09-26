Белоруски Климович и Фурман - бронзовые призеры ЧМ по академической гребле

Белоруски Татьяна Климович и Елена Фурман - бронзовые призеры чемпионата мира по академической гребле. В двойке парной наши девушки преодолели дистанцию в 2 километра за 6 минут 53, 26 секунды.

Помимо этого, серебряный призер Олимпийских игр в Париже Евгений Золотой пробился в финал мужской одиночки. Свою борьбу за медали спортсмен проведет в воскресенье. Пул соперников собрался непростой. Конкуренцию белорусу составят олимпийские чемпионы из Греции и Германии, а также призер Игр четырехлетия в Париже - голландец Симон ван Дорп.