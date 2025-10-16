3.73 BYN
Белорусы успешно выступают на Кубке сильнейших спортсменов по велоспорту - в копилке уже 17 наград
Автор:Редакция news.by
Белорусы продолжают успешное выступление на домашнем Кубке сильнейших спортсменов по велоспорту на треке.
Велодром "Минск-Арены" в эти дни принимает сильнейших гонщиков нашей команды и российской сборной. Всего около 150 участников.
После двух дней соревнований хозяева завоевали 17 наград в разных дисциплинах, 6 из которых - высшей пробы. 17 октября будут разыграны еще четыре награды: среди мужчин узнаем лучших в гонке по очкам и гите, а женщины определят сильнейших в омниуме и спринте.
За прямой трансляцией следите на телеканале "Беларусь 5" - начало в 12:00. Завершится турнир 19 октября.