Более 10 тыс. человек стали участниками Могилевского международного марафона
Автор:Редакция news.by
Более 10 тыс. человек стали участниками традиционного Могилевского международного марафона.
Пасмурная погода никак не испортила спортсменам праздник бега. Каждый выбрал дистанцию по силам. Самые опытные замахнулись сразу на 42 км 195 м.
Среди женщин первой финишную черту пересекла Марина Доманцевич. Победителем среди мужчин стал наш легкоатлет Владислав Прямов.
Участники могли выбрать дистанции 3 и 10 км, а также присоединиться к командной эстафете и семейному забегу. Могилевский марафон собрал любителей бега в шестой раз.