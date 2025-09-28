Более 10 тыс. человек стали участниками Могилевского международного марафона

Пасмурная погода никак не испортила спортсменам праздник бега. Каждый выбрал дистанцию по силам. Самые опытные замахнулись сразу на 42 км 195 м.

Участники могли выбрать дистанции 3 и 10 км, а также присоединиться к командной эстафете и семейному забегу. Могилевский марафон собрал любителей бега в шестой раз.