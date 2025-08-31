3.69 BYN
Братья Протасы появились на "Борисов-Арене" - какие эмоции переполняют спортсменов
Осенью начинается сразу несколько хоккейных соревнований, за которыми все внимательнее следит белорусский зритель. Наши хоккеисты показывают свой класс на льдах домашней Экстралиги, Континентальной хоккейной лиги, и, конечно же, НХЛ, в которой играют лучшие хоккеисты современности. Приятно и справедливо, что за океаном наши ребята в прошлом сезоне поставили ряд рекордов и по количеству выбранных на драфте, и по количеству сыгравших в форме клубов НХЛ.
Но история хоккеистов с фамилией Протас уникальна. Алексей уже не первый сезон подносит хоккейные снаряды самому Александру Овечкину в Вашингтоне, а Илья имеет все шансы дебютировать за основу столичного клуба. Заметим, что оба парня провели все лето в родной Беларуси. В Витебске, в котором впервые встали на лед, и к которому по-прежнему испытывают особенные чувства.
В один из теплых августовских вечеров на "Борисов-Арене" вдруг появилось два широкоплечих молодых человека. Со спины в них можно было распознать спортсменов, но вряд ли футболистов. Про таких говорят: "косая сажень в плечах". Это были один из ведущих форвардов клуба НХЛ Washington Capitals Алексей Протас в компании младшего брата Ильи, который с огромным интересом слушал все то, что ему рассказывает руководитель футбольного клуба БАТЭ Андрей Капский.
В одном из интервью Алексей Протас обмолвился, что восхищается тем, какой клуб однажды создали в Борисове, и клуб ответил взаимностью: пригласил звездного хоккеиста к себе в гости в компании брата.
По иронии спортивной судьбы БАТЭ встречался в тот день с Витебском, а именно в этом городе появились на свет и начинали заниматься хоккеем Алексей и Илья.
Братья получили двойной подарок: именные футболки от БАТЭ, и разгромную победу витебчан. Но в симпатии к той или иной команде воздержались.
Алексей Протас, нападающий ХК Washington Capitals:
"За красивый футбол болеем. Победит Витебск, будет здорово. Победит БАТЭ, будет здорово. БАТЭ пригласил, мы очень благодарны за приглашение. Классно посмотреть арену, посмотреть футбол. Поэтому, как я сказал, за красивую игру болеем".
"Просто приятно смотреть, честно радуется душа наблюдать, как болельщики ходят, переживают, даже на товарищеские игры перед турниром. Больше народа, чем несколько лет назад. Наверное, народ действительно смотрит и переживает, и это очень здорово - наблюдать, команда показывает результат. Болельщики, соответственно, помогают. Это здорово".
"Я очень благодарен всем тренерам, с кем я прошел в витебской школе за то, что сделали из меня хоккеиста и человека, каким я сейчас являюсь. Хотелось бы, конечно, все-таки поиграть здесь, потому что на профессиональном уровне я здесь не выступал, но очень хотелось бы, конечно", - рассказал о своих планах хоккеист.
Алексей Протас признался, что в какой-то момент у него возникает ощущение, как будто все это в сказке происходит: "Ты иногда все равно даже проверить не можешь. Ты там, условно, с 8 лет смотришь, как Александр Овечкин на чемпионате мира в 2008 году голы забивает, а потом ты окажешься с ним в одной команде. Ну, тяжело вот поверить".
Алексей Протас на сегодня - основной нападающий в составе клуба НХЛ Washington Capitals. Александр Овечкин часто с ним выступает в одном звене, и в прошлом сезоне Алексей не раз отдавал голевые передачи на клюшку Ови, который, как известно, установил новое историческое бомбардирское достижение, обойдя канадца с белорусскими корнями Уэйна Гретцки. При этом на первый хет-трик в карьере Алексея Протаса результативную передачу ему отдал именно Овечкин.
Младший из братьев пока идет по следам старшего. Уже задрафтован Вашингтоном, и свой шанс может получить уже в будущем сезоне.
Брат Алексея Илья Протас, нападающий ХК Windsor Spitfires признался, что его тоже восхищает находиться в компании именитых спортсменов.
"Непередаваемые эмоции были, что мы там за столом вместе сидим, а я вообще на его хайлайтах рос, и для меня он был кумир. Всегда думал по себя, что ответить ему, потому что, что волнение зашкаливало. Очень приятное общение, оно всегда помогает", - поделился эмоциями Илья.
Путь Алексея - это такая белорусская мечта. Где за тобой самые близкие и родной город. А впереди большой спортивный путь. И все только в твоих руках. И очень символично, что Протас ровесник ледовой арены, которая появилась в Витебске на стыке столетий.
Алексей Протас поделился секретом успеха: "Просто верить в мечту, все возможно, и просто работать, слушать родителей, тренерский штаб".
Беларусь - страна талантливых людей.