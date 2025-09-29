3.64 BYN
Бронзовые призеры чемпионата мира по академической гребле вернулись домой
За белорусских спортсменов болела вся страна, и они не подвели. Татьяна Климович и Елена Фурман - бронзовые призеры чемпионата мира по академической гребле - вернулись домой.
Цветы, улыбки и аплодисменты - представители федерации, родные и близкие тепло встретили девушек в Национальном аэропорту Минск. В интервью "Первому информационному" спортсменки признались в том, что поддержку чувствовали и за тысячи километров.
Татьяна Климович и Елена Фурман, бронзовые призеры чемпионата мира - 2025 по академической гребле:
"Эмоции были колоссальные. Мы очень рады, потому что давно не было медалей с чемпионата мира. Это большой успех всей команды".
Напомним, что еще одну бронзовую медаль в копилку нашей команды принес Евгений Золотой. Призер Олимпийских игр в Париже в начале лета также стал чемпионом Европы, а после успеха на планетарном форуме текущий сезон смело можно назвать одним из самых успешных в карьере белорусского спортсмена.