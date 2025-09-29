За белорусских спортсменов болела вся страна, и они не подвели. Татьяна Климович и Елена Фурман - бронзовые призеры чемпионата мира по академической гребле - вернулись домой.

Цветы, улыбки и аплодисменты - представители федерации, родные и близкие тепло встретили девушек в Национальном аэропорту Минск. В интервью "Первому информационному" спортсменки признались в том, что поддержку чувствовали и за тысячи километров.

Татьяна Климович и Елена Фурман, бронзовые призеры чемпионата мира - 2025 по академической гребле:

"Эмоции были колоссальные. Мы очень рады, потому что давно не было медалей с чемпионата мира. Это большой успех всей команды".