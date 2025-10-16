3.73 BYN
CAS признал, что отстранение белорусов и россиян носило дискриминационный характер
Автор:Редакция news.by
Удивительные новости пришли из Швейцарии! Этого белорусские и российские атлеты ожидали почти четыре года.
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что отстранение представителей двух стран от международной соревновательной арены по национальному признаку - это дискриминация.
Так, CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза по виду спорта. В Лозанне постановили, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета, которые в том числе отражены в Олимпийской хартии. Швейцария признала меру непропорциональной, поскольку не были рассмотрены альтернативы, например участие мастеров малой ракетки в состязаниях под нейтральным флагом.
Фото pixabay.com