CAS признал, что отстранение белорусов и россиян носило дискриминационный характер

Удивительные новости пришли из Швейцарии! Этого белорусские и российские атлеты ожидали почти четыре года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что отстранение представителей двух стран от международной соревновательной арены по национальному признаку - это дискриминация.

Так, CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза по виду спорта. В Лозанне постановили, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета, которые в том числе отражены в Олимпийской хартии. Швейцария признала меру непропорциональной, поскольку не были рассмотрены альтернативы, например участие мастеров малой ракетки в состязаниях под нейтральным флагом.