Чего не хватает белорусскому хоккею, рассказал главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг

Главный тренер хоккейного клуба СКА, главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг со своей командой посетил все ведущие страны хоккея (Швейцария, Финляндия, Швеция, Канада, США) и изучил, как там развивается этот спорт.

Но как обстоят дела с хоккеем в Беларуси, и, прежде всего, детским. Какие методы нужно применять для завлечения маленьких спортсменов. Чего не хватает белорусскому хоккею. Мнением тренер поделился в "Актуальном интервью".

Роман сразу отметил, что развитие хоккея, применение в игре современных подходов - все в Беларуси организовано на очень высоком уровне. Хоккей - это высокотехнологичный спорт.

Нужно обучать тренеров, работать с менеджерами - таким образом развивать хоккей. А еще немаловажную роль играет медиа, потому что без популяризации хоккея родители тоже о нем не узнают. Соответственно детишки не пойдут в хоккей, не будет заполнен и каток. Роман Ротенберг

Тренер выразил уверенность в том, что сейчас в Беларуси не хватает льда, даже с учетом всех построенных катков. Это только говорит о том, что у данного вида спорта есть огромная популярность.

"Необходима программа развития хоккея. Могу сказать, что самое сложное в профессии - это тренировать детей, потому что к ребенку нужно найти особый подход, с ним нужно уметь разговаривать. Сейчас не получится загнать их куда-то из-под палки - они очень образованные", - подчеркнул тренер.