Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане: белорусы выступят в трех финальных гонках

В Милане продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня четвертый соревновательный день. В утреннюю сессию состоятся полуфинальные заезды. А вот в вечернюю программу нужно будет поболеть за наших! В расписании - шесть решающих гонок. В трех из них будет белорусский интерес.

На королевской "тысяче" у мужчин заявлен Владислав Кравец. Две дистанции готовят представители отечественного каноэ. Мужская четверка пойдет дистанцию 500 м. Тандем Юлии Трушкиной и Инны Неделькиной выступят в суперкоротком спринте 200 м.

На чемпионате мира будет разыграно 12 комплектов наград у каноистов и 12 у байдарочников. У нашей флотилии уже есть бронза. Накануне третьими стали девушки в байдарке-четверке на 500 м. На планетарной регате выступают представители более чем 70 стран. А это 625 атлетов.