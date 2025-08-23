Два матча заявлены в программе игрового дня 23 августа на Кубке Дружбы по хоккею

Сегодня продолжаем следить за Кубком Дружбы, который принимает Гомель. В программе очередного игрового дня две встречи.



Первыми на лед выйдут российский "Химик" и "Витебск". В 12:45 произойдет стартовое вбрасывание.



Затем в 16:45 будем наблюдать за поединком "Гомеля" и "Номада" из Казахстана. Оба матча в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".



По итогам турнира две лучшие команды выйдут в "Финал четырех", который состоится в январе в Минске.