Два матча заявлены в программе игрового дня 23 августа на Кубке Дружбы по хоккею
Автор:Редакция news.by
Сегодня продолжаем следить за Кубком Дружбы, который принимает Гомель. В программе очередного игрового дня две встречи.
Первыми на лед выйдут российский "Химик" и "Витебск". В 12:45 произойдет стартовое вбрасывание.
Затем в 16:45 будем наблюдать за поединком "Гомеля" и "Номада" из Казахстана. Оба матча в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
По итогам турнира две лучшие команды выйдут в "Финал четырех", который состоится в январе в Минске.