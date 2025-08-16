Эмоции накаляются. Команда Белтелерадиокомпании сражается за первое место на cпартакиаде в Стайках

Самые быстрые, сильные и смелые собрались сегодня на уже традиционной Республиканской спартакиаде СМИ в Стайках. Конечно, за первое место на пьедестале сражается и действующий чемпион соревнований - команда Белтелерадиокомпании.

16 августа здесь, в Стайках, собрались самые спортивные работники СМИ. Журналисты соревнуются сразу в нескольких видах спорта: бег, стрельба, теннис, футбол, и это далеко не все. Но прежде всего хочу сказать, что спартакиада - это в первую очередь про эмоции.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "С каждым годом участников становится все больше. Это действительно мероприятие, которое, во-первых, объединяет всех, кто работает в нашей индустрии. Во-вторых, те, кто выходит на старт, становятся примером для своих коллег, которые приходят их поддержать. Вся команда медиаиндустрии сплачивается. И, что особенно важно, ваши любимые читатели, зрители и слушатели видят вас - своих кумиров - на этой эстафете и понимают: физкультурой и спортом может заниматься не только профессиональный спортсмен, но и обычный журналист, который большую часть времени проводит с микрофоном или за компьютером, а здесь выходит и показывает отличные результаты. Значит, и ваш читатель, слушатель, зритель может встать с дивана, выйти на спортивную площадку, тем более что у нас в стране для этого созданы все условия заняться физкультурой, спортом, отказаться от вредных привычек и стать здоровее".

Владимир Перцов и Иван Эйсмонт на спартакиаде СМИ в Стайках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4e71451-dc63-4196-8b93-1cee09ab43c6/conversions/5c9b42b4-ca61-4110-b692-1ec7fe5754aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4e71451-dc63-4196-8b93-1cee09ab43c6/conversions/5c9b42b4-ca61-4110-b692-1ec7fe5754aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4e71451-dc63-4196-8b93-1cee09ab43c6/conversions/5c9b42b4-ca61-4110-b692-1ec7fe5754aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4e71451-dc63-4196-8b93-1cee09ab43c6/conversions/5c9b42b4-ca61-4110-b692-1ec7fe5754aa-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Перцов и Иван Эйсмонт на спартакиаде СМИ в Стайках

Здоровая нация - одно из ключевых направлений, реализуемых в Беларуси Владимир Перцов

Спортивный корреспондент Максим Кембель только вчера вечером вернулся с тактических специальных учений "Военкор", а сейчас уже готовится стартовать в первой игре как игрок нашей команды.

"Настрой, как всегда, боевой. Не буду лукавить: наша команда, как и в прошлые годы, приехала сюда за победой. В то же время мы уважаем каждого соперника - все ребята молодцы. Все, кто сегодня приехал на спартакиаду СМИ, уже могут считать себя чемпионами: они преодолели свои страхи, свою лень. Мы тоже через это прошли. В общем, будем стараться не подвести нашу Белтелерадиокомпанию", - отметил Максим Кембель.

Спортивный корреспондент добавил, что волнение, конечно, есть, но стараемся не показывать этого соперникам. "Если человек не волнуется перед стартом - будь то запись интервью, стендапа, выход в прямой эфир или на поле - значит, он безответственно относится к своим обязанностям", - уверен Максим.