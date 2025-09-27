Победные новости пришли из Шанхая: 28 сентября белорусский спортсмен Евгений Золотой стал бронзовым призером чемпионата мира по академической гребле.

Конкуренцию белорусу в решающей гонке составили два олимпийских чемпиона: первым финишировал грек Стефанос Дускос, а вслед за ним - немец Оливер Цайдлер.

От чемпиона мира Евгений Золотой отстал всего на 1,85 с. Для сборной Беларуси это вторая медаль на мировом форуме. Ранее также третьими стали Татьяна Климович и Елена Фурман в составе парной двойки.