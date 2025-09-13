Гнедчик и Гуреева - чемпионы Кубка сильнейших спортсменов по пятиборью

Белорусское пятиборье продолжает оставаться золотым видом спорта. Наши Аким Гнедчик и Виолетта Гуреева - чемпионы среди сильнейших спортсменов Беларуси, России и Казахстана и обладатели Кубка Павла Леднева.

В женском финале Виолетта на заключительный вид программы - лазер-ран - вышла под третьим номером с отставанием от лидера в 11 секунд. Но смогла отыграть гандикап уже после стартовой стрельбы и финишировать первой. Еще одна белоруска - Анастасия Малашенока - вторая.

В мужском зачете Аким Гнедчик показал стабильный результат во всех дисциплинах. В "комбайне" белорус показал превосходный ход по дистанции и хорошую стрельбу, что позволило ему не только нагнать лидера из России, но и вырваться вперед на финишной петле.