Имена лауреатов маркетинговой премии "PRO спорт" станут известны 21 ноября
Совершенно новое явление в мире белорусского спорта - 13 ноября состоялось первое заседание жюри профессиональной маркетинговой премии "PRO спорт". О ее проведении ранее объявил Национальный олимпийский комитет.
Премия объединит лучших игроков спортивной индустрии: от федераций и клубов до брендов и медиа. Проделана большая работа по прайс-листу номинантов, но авторитетному жюри предстоит выбрать финалистов. Презентации заслушают 20 ноября, а 21 ноября в торжественной обстановке объявят имена лауреатов.
Виктория Юрченко, заместитель гендиректора ХК "Динамо-Минск":
"Я действительно была поражена тем количеством классных белорусских проектов, которые есть сейчас в белорусском спорте. Самое главное, что это не сделано для галочки, мы видим итоги и цифры, т. е. белорусский спортивный маркетинг точно развивается. Молодцы! Даже в небольших клубах нам есть что подсмотреть".
В состав жюри вошли олимпийские чемпионы, именитые спортсмены, опытные функционеры и маркетологи, а также представители медиаиндустрии Беларуси.