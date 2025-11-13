Имена лауреатов маркетинговой премии "PRO спорт" станут известны 21 ноября

Премия объединит лучших игроков спортивной индустрии: от федераций и клубов до брендов и медиа. Проделана большая работа по прайс-листу номинантов, но авторитетному жюри предстоит выбрать финалистов. Презентации заслушают 20 ноября, а 21 ноября в торжественной обстановке объявят имена лауреатов.

"Я действительно была поражена тем количеством классных белорусских проектов, которые есть сейчас в белорусском спорте. Самое главное, что это не сделано для галочки, мы видим итоги и цифры, т. е. белорусский спортивный маркетинг точно развивается. Молодцы! Даже в небольших клубах нам есть что подсмотреть".