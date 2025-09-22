Хоккеисты минского "Динамо" победили команду Казахстана со счетом 1:0

Хоккеисты минского "Динамо" удачно стартовали в первой домашней серии регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-25/26, пишет БЕЛТА.

Первым соперником "Динамо" на родном льду стал "Барыс" из Астаны. Долгожданный матч на родной арене предваряло "космическое" шоу, во время которого маскот минчан Зубрик из медиакуба спустился на лед на ракете, а игровая площадка превратилась в танцпол. Гимны Беларуси и Казахстана вживую исполнил Национальный академический концертный оркестр.

В стартовой трети команды обошлись без заброшенных шайб, хотя в концовке периода хозяева несколько раз были близки к взятию чужих ворот. В следующем игровом отрезке минчане продолжили наседать, но все попытки огорчить гостей оказались неудачными. Выходы "один на один" не реализовали молодой Богдан Белкин и опытнейший Андрей Стась, игра в формате "5 на 4" желаемого также не принесла.

Третий период проходил с заметным преимуществом зубров, которые нанесли по чужим воротам полтора десятка бросков против всего трех у казахов. Встреча перешла в овертайм, где минчанам наконец удалось "распечатать" голкипера "Барыса". Героем вечера стал Сэм Энас - 1:0.