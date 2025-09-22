КХЛ вернулась в Беларусь: Столичное "Динамо" встречается с "Барысом" из Астаны

22 сентября "Минск-Арена" стала центром ледовых баталий. Континентальная хоккейная лига ярко вернулась в Беларусь.

Столичное "Динамо" стартовало в первой домашней встрече против "Барыса" из Астаны.

В поединке регулярного чемпионата КХЛ между командами завершается третий период. Остается 2 минуты 54 секунды чистого игрового времени до конца основного времени матча. Но цифры на табло не открыты.

Для команд данная встреча юбилейная - 35-я по счету. 18 раз сильнее были бело-синие, 16 раз успешнее оставался коллектив из Астаны. Данные команды уже пересекались в нынешнем регулярном чемпионате 13 сентября. На выезде "зубры" были сильнее со счетом 3:1.

Абсолютно все зрители на трибунах кричат, поддерживают и болеют. Здесь 15 086 человек в одном звене с командой.