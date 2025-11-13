Книга почета торжественно открыта в Министерстве спорта и туризма

В золотую летопись уже внесены имена тех, кто своими победами и достижениями прославил Беларусь, кто внес неоценимый вклад в развитие отечественного спорта. Это четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, 21-кратный победитель Паралимпийских игр по плаванию Игорь Бокий, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь, председатель Комитета по физкультуре и спорту при Совете министров БССР Виктор Ливенцев, а также первый министр спорта и туризма и первый глава НОК Беларуси Владимир Рыженков.