Книга почета торжественно открыта в Министерстве спорта и туризма
13 ноября в Министерстве спорта и туризма торжественно открыли Книгу почета в честь 30-летия ведомства и столетия белорусского спорта.
В золотую летопись уже внесены имена тех, кто своими победами и достижениями прославил Беларусь, кто внес неоценимый вклад в развитие отечественного спорта. Это четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, 21-кратный победитель Паралимпийских игр по плаванию Игорь Бокий, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь, председатель Комитета по физкультуре и спорту при Совете министров БССР Виктор Ливенцев, а также первый министр спорта и туризма и первый глава НОК Беларуси Владимир Рыженков.
Книга почета будет пополняться новыми именами, и такая традиция станет хорошей мотивацией для будущих поколений.