Кубок ПСК: хоккейный турнир стартует на "Чижовка-Арене"
5 ноября на большой площадке "Чижовка-Арены" стартует традиционный, 18-й по счету, хоккейный Кубок Президентского спортивного клуба. Участие в турнире принимают 4 сборные.
Беларусь представят команды, собранные из игроков в возрасте до 17 и 18 лет. Кроме того, за победу будут бороться российские хоккеисты до 16 лет и команда Казахстана, в состав которой входят игроки до 18 лет.
В рамках кубка пройдет и турнир по хоккею 3х3. Здесь конкуренцию парням составит женская сборная России.
В 2024 году победу из Минска увезла сборная России.
Первыми 5 ноября на лед выйдут юниорские команды Беларуси и Казахстана. Матч начнется в 14:30. В 18:00 скрестят клюшки хоккеисты из России и хозяева - сборная U-17. Оба матча в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".