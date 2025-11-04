Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Кубок ПСК: хоккейный турнир стартует на "Чижовка-Арене"

5 ноября на большой площадке "Чижовка-Арены" стартует традиционный, 18-й по счету, хоккейный Кубок Президентского спортивного клуба. Участие в турнире принимают 4 сборные.

Беларусь представят команды, собранные из игроков в возрасте до 17 и 18 лет. Кроме того, за победу будут бороться российские хоккеисты до 16 лет и команда Казахстана, в состав которой входят игроки до 18 лет.

В рамках кубка пройдет и турнир по хоккею 3х3. Здесь конкуренцию парням составит женская сборная России.

В 2024 году победу из Минска увезла сборная России.

Первыми 5 ноября на лед выйдут юниорские команды Беларуси и Казахстана. Матч начнется в 14:30. В 18:00 скрестят клюшки хоккеисты из России и хозяева - сборная U-17. Оба матча в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

Разделы:

СпортХоккей

Теги:

Президентский спортивный клубхоккей