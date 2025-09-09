Кубок сильнейших спортсменов по современному пятиборью начался в Минске

В Минске дали старт Кубку сильнейших спортсменов по современному пятиборью, в которых принимают участие атлеты из Беларуси, России и Казахстана, пишет БЕЛТА.

Состязания пятиборцев проходят в рамках финала международного турнира "Кубок Павла Леднева", куда отобрались 66 лучших спортсменов по итогам трех предыдущих этапов. Программу Кубка сильнейших открыл отборочный раунд по фехтованию, полуфинал у женщин пройдет 10 сентября, мужчины определят финалистов 11 сентября. Медали турнира будут разыграны 12 сентября.

Беларусь в женском зачете представят 16 девушек, в том числе двукратная обладательница Кубка Леднева Мария Гнедчик и призеры этапа Кубка мира - 2025 Виолетта Гуреева и Анастасия Малашенока. У мужчин заявлены 18 белорусов, среди них действующий чемпион страны Максим Марук и победитель недавнего Кубка Союзного государства и чемпион мира-U17 Аким Гнедчик.