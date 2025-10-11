"Лида" примет жлобинский "Металлург" в рамках чемпионата Беларуси по хоккею

"Рыцари" одержали четыре победы подряд и остаются в лидирующей тройке клубов в регулярном сезоне. "Сталевары" же победили в пяти поединках кряду и в турнирной таблице располагаются на пятой позиции. В случае успеха они поднимутся на строчку выше.