"Лида" примет жлобинский "Металлург" в рамках чемпионата Беларуси по хоккею

Чья победная серия - "Лиды" или "Металлурга" - в чемпионате Беларуси по хоккею прервется 12 октября?

"Рыцари" одержали четыре победы подряд и остаются в лидирующей тройке клубов в регулярном сезоне. "Сталевары" же победили в пяти поединках кряду и в турнирной таблице располагаются на пятой позиции. В случае успеха они поднимутся на строчку выше.

Прямая трансляция встречи из Лиды начнется в 19:20 на "Беларусь 5".

СпортХоккей

хоккейЧемпионат Беларуси