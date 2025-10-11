3.69 BYN
"Лида" примет жлобинский "Металлург" в рамках чемпионата Беларуси по хоккею
Автор:Редакция news.by
Чья победная серия - "Лиды" или "Металлурга" - в чемпионате Беларуси по хоккею прервется 12 октября?
"Рыцари" одержали четыре победы подряд и остаются в лидирующей тройке клубов в регулярном сезоне. "Сталевары" же победили в пяти поединках кряду и в турнирной таблице располагаются на пятой позиции. В случае успеха они поднимутся на строчку выше.
Прямая трансляция встречи из Лиды начнется в 19:20 на "Беларусь 5".