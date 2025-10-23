"Лига храбрых": тренировочный лагерь по борьбе развернулся на базе республиканского центра "Стайки"

Большой международный тренировочный лагерь по борьбе в эти дни развернулся на базе Республиканского центра олимпийского подготовки по летним видам спорта «Стайки», и некоторые ребята из участников кэмпа примут участие в первом четвертьфинале сезона "Лиги храбрых". Это совместный проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы.

Это уже четвертый сезон "Лига храбрых". Проект нашумевший, в том числе и за пределами Беларуси. В эту субботу, 25 октября, состоится первый четвертьфинал Витебской области против команды из Калининградской области. Дворец борьбы имени нашего великого Александра Медведя ждет всех желающих в 13:00. Тот, кто застал лучшего борца вольного стиля XX века, сейчас с такой теплотой отзывается, во-первых, о нем, во-вторых, о нашей родной Республике Беларусь.