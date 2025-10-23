3.66 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
"Лига храбрых": тренировочный лагерь по борьбе развернулся на базе республиканского центра "Стайки"
Большой международный тренировочный лагерь по борьбе в эти дни развернулся на базе Республиканского центра олимпийского подготовки по летним видам спорта «Стайки», и некоторые ребята из участников кэмпа примут участие в первом четвертьфинале сезона "Лиги храбрых". Это совместный проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы.
Это уже четвертый сезон "Лига храбрых". Проект нашумевший, в том числе и за пределами Беларуси. В эту субботу, 25 октября, состоится первый четвертьфинал Витебской области против команды из Калининградской области. Дворец борьбы имени нашего великого Александра Медведя ждет всех желающих в 13:00. Тот, кто застал лучшего борца вольного стиля XX века, сейчас с такой теплотой отзывается, во-первых, о нем, во-вторых, о нашей родной Республике Беларусь.
Олег Сугако, заслуженный тренер России по борьбе: "Родная база практически не изменилась, но что-то в ней такое осталось особенное. И приехали в "Лиге храбрых" побороться. Мы тоже хотим быть храбрыми и волнуемся перед стартом. Хотим выиграть и готовимся".