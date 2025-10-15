"Минск-Арена" принимает Кубок сильнейших спортсменов по велоспорту

Борьба на Кубке сильнейших спортсменов по велоспорту на треке продолжается. Велодром "Минск-Арены" собрал более 100 лучших представителей вида спорта из Беларуси и России.

Накануне белорусские велосипедисты завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Всего же за 5 дней атлеты разыграют 20 комплектов наград.

Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси:

"Совместно с Российской Федерацией мы определили виды спорта, по которым проводим Кубок сильнейших. Проведены соревнования по 3 зимним и 11 летним видам спорта, в которых приняло участие более 2 тыс. спортсменов из 19 стран. Рассчитываем увидеть прекрасные результаты нашего резерва, который будет представлять Беларусь на международной арене. Такие соревнования проводятся для того, чтобы поддержать форму наших спортсменов, выявить лучших".