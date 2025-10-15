3.71 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
"Минск-Арена" принимает Кубок сильнейших спортсменов по велоспорту
Борьба на Кубке сильнейших спортсменов по велоспорту на треке продолжается. Велодром "Минск-Арены" собрал более 100 лучших представителей вида спорта из Беларуси и России.
Накануне белорусские велосипедисты завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Всего же за 5 дней атлеты разыграют 20 комплектов наград.
Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси:
"Совместно с Российской Федерацией мы определили виды спорта, по которым проводим Кубок сильнейших. Проведены соревнования по 3 зимним и 11 летним видам спорта, в которых приняло участие более 2 тыс. спортсменов из 19 стран. Рассчитываем увидеть прекрасные результаты нашего резерва, который будет представлять Беларусь на международной арене. Такие соревнования проводятся для того, чтобы поддержать форму наших спортсменов, выявить лучших".
16 октября на велотреке определятся триумфаторы в мужском и женском скретче. Также девушки поспорят за медали гонки на выбывание, а парни схлестнутся в кейрине. Телеканал "Беларусь 5" покажет прямую трансляцию первенства - начало в полдень.