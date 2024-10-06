Минское "Динамо" сразится против "Сочи" 6 октября

Минское "Динамо" поединком против клуба "Сочи" откроет сегодня очередную выездную серию в КХЛ.



Команды располагаются в одной конференции. Но если сейчас бело-синие находятся в середине таблицы Запада, то хозяева льда - ее аутсайдеры. Статистика очных противостояний также на стороне "столичных".



В выездном составе нашей команды - 26 игроков. Обращаем внимание на отсутствие нападающего Романа Горбунова по причине травмы.



Белорусская дружина настроена по-боевому.

Роберт Хэмилтон, защитник ХК "Динамо-Минск":

"Что касается клуба "Сочи", то я знаю, что в прошлом году у них был не самый замечательный сезон. Но опять же, каждый коллектив готовится в межсезонье. Поэтому я уверен, что в 2024 году они будут выглядеть по-другому. Потому с нетерпением ждем битвы".