Минское "Динамо" сразится против "Сочи" 6 октября
Минское "Динамо" поединком против клуба "Сочи" откроет сегодня очередную выездную серию в КХЛ.
Команды располагаются в одной конференции. Но если сейчас бело-синие находятся в середине таблицы Запада, то хозяева льда - ее аутсайдеры. Статистика очных противостояний также на стороне "столичных".
В выездном составе нашей команды - 26 игроков. Обращаем внимание на отсутствие нападающего Романа Горбунова по причине травмы.
Белорусская дружина настроена по-боевому.
Роберт Хэмилтон, защитник ХК "Динамо-Минск":
"Что касается клуба "Сочи", то я знаю, что в прошлом году у них был не самый замечательный сезон. Но опять же, каждый коллектив готовится в межсезонье. Поэтому я уверен, что в 2024 году они будут выглядеть по-другому. Потому с нетерпением ждем битвы".
В 17:00 начнется поединок "Динамо" против "Сочи". Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".
Под руководством Сергея Зубова играет воспитанник Жлобинского хоккея Александр Суворов. А прежде он выступал как раз за "Динамо".