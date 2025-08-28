На Кубке Салея по хоккею стали известны полуфиналисты

Летний хоккей, как оказалось, востребован зрителем на уровне аншлагов на трибунах. Матчи четвертьфинальной стадии, как качественный спортивный продукт, ответили аншлагом на трибунах.

Итак, уже завтра в полуфиналах Кубка Руслана Салея пары выглядят следующим образом: "Юность" - "Металлург" и "Гомель" - "Шахтер". "Юность" скромно, но с сухим счетом переиграла "Могилев". А "горняки" устроили камбэк в матче с "Витебском"!

То, что творилось на льду хоккейного клуба "Витебск", иначе как спортивной трагедией, не назовешь. "Северяне" вот только что вышли в финал четырех международного Кубка Дружбы. Показалось, что на классе и играючи. И тут на родном льду повели в четвертьфинале Кубка Руслана Салея с "Шахтером". Вот оно - безоблачное будущее и дорога в полуфинал еще одного соревнования. Но "горняки", ведомые Павлом Перепехиным, да с его помощниками богатырями Андриевским и Мезиным, сначала сравняли, а затем заставили грустно ахнуть аншлаговые трибуны витебского Дворца спорта.

Витебск тем вечером показал себя как поистине хоккейный город. За билетами выстраивались очереди заранее, а в день матча - задолго до стартовой сирены.

В Жлобине "Металлург" обыграл "Неман" и стал в тот день первым полуфиналистом Кубка Салея, Веремеенко и Спат набрали по 2 очка. 5:1 - сверхуверенный счет.

Как и в матче "Гомеля" и "Бреста". "Рыси" добились уверенного успеха со счетом 5:2. А вот "Юности" с "Могилевом" пришлось пободаться.