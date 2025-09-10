Названы первые победители Кубка БФСС в стрельбе среди смешанных пар

В Минском комплексе имени Тимошенко определились первые обладатели Кубка федерации стрелкового спорта, пишет БЕЛТА.

Международные соревнования собрали в Минске более сотни спортсменов из Беларуси и России. В первый день Кубка БФСС были разыграны медали среди смешанных пар.

В стрельбе из винтовки победу одержали белорусы Таисия Палюшик и Ян Чигилейчик, тройку призеров замкнули их соотечественники Елена Яскевич и Александр Качевский. Между двумя дуэтами хозяев расположились россияне Арина Балашова и Николай Андрюшин.

В стрельбе из пистолета весь пьедестал оказался белорусским. Золото взяли Александра Петрова и Владислав Демеш, которые в финале были точнее Ульяны Даниленко и Андрея Казака. Третье место заняли Зоя Дасько и Владимир Шолохов.