Нужны терпение и координация: почему пентатлон считается сложным видом спорта

Моральная устойчивость, физическая подготовка и выносливость - три составляющих, которые должны быть присущи атлету, который готов проплыть 200 м, отстоять свою честь на шпагах и точно отстрелять в мишень после непростого забега.

Современное пятиборье не просто так называют одним из самых сложных видов спорта. Как говорят, тут пять дисциплин и всего одна медаль.

Действительно лучшие представители пентатлона в Минске выявляли сильнейших. Любой старт международного или республиканского масштаба начинается со шпаги или рейтингового фехтования.

"Ранее фехтование было дороже, сейчас немножко изменили правила, но все равно оно не менее ценное. Важна экипировка, чтобы подходила ручка или пистолет, который держишь в руке, правильно подходила для твоей кисти, чтобы было комфортно и удобно держать это оружие, направлять его и, соответственно, зарабатывать уколы", - рассказала призер этапов мира по современному пятиборью Виолетта Гуреева.

Фехтование - разносторонний вид, где важна и ловкость, и координация, и внимание, и терпение, чтобы не сорваться в ненужный момент и потом не исправлять ошибки. Фехтование - это создавать экстренные ситуации, когда срочно нужно получить укол и пытаться что-то придумать на ходу. Виолетта Гуреева поделилась, что всегда чувствует напряжение до выхода на дорожку или тумбочку (если речь идет о плавании), но как только спортсменка оказывается на ней, то все эмоции сразу отодвигаются на задний план, потому что нужен только холодный расчет.

В зависимости от соревнований последовательность дисциплин меняется, но пока расскажем о плавании.

На вопрос, насколько соревнования в воде выматывают, призер этапа Кубка мира по современному пятиборью Анастасия Малашенока ответила, что все у каждого индивидуально. Ее плавание выматывает несильно, потому что это коронный вид спортсменки, которым она начала заниматься с детства. "Но когда это идет в совокупности с бегом сразу же после заплыва, то да, это становится тяжелым видом. Но также он менее стоящий по секундам, то есть считается не самым дорогим видом", - добавила она.

Нововведение олимпийского цикла (и, пожалуй, страшный сон многих пятиборцев) - полоса препятствий. Всего 50-70 м, но сколько боли и травм можно получить, если прийти неподготовленным. Дистанция нарабатывается месяцами.

"Во-первых, руки должны иметь хороший хват, чтобы они не срывались. Во-вторых, должна быть ловкость, потому что если чуть медленнее переключаешься, больше сил затрачивается на то, чтобы висеть. Ноги сами по себе тоже здесь не действуют. Нужно постоянно прыгнуть, подняться, пойти, прыгнуть, подняться, побежать", - разъяснила бронзовый призер Олимпийских игр по современному пятиборью Анастасия Прокопенко.

Пока самым быстрым временем прохождения полосы препятствий в Беларуси оказалось у Захара Сивицкого. А рекордсменом чемпионата Кубков мира является Аким Гнедчик, который преодолел полосу за 23,75 сек. в полуфинале, а за 23,50 сек. - в финале.

"По правилам можно мотать пластырем или тейпом полностью ладонь на широкий хватит (примерно 5 см), не перекрывая точки сгиба. На коне можно удариться об бревно или об стойку, от чего будет просто ушиб. А здесь, если взять все мировое сообщество, то человек 6-7 ломается", - привела данные Анастасия Прокопенко.

Бег со стрельбой, или лазер-ран - заключительная дисциплина, благодаря которой проверяют точность и скорость спортсмена (дистанция бега на этом виде составляет 3 км и четыре огневых рубежа), а еще определяют триумфаторов. Спортсмены на это соревнование выходят с определенным временным отставанием. Сократить или увеличить гандикап - задача атлета.

"Лазер-ран определяет тройку призеров, потому что если бежишь ты, то бегут и за тобой, и ясно, насколько все близко. Этим видом можно "достать" все, особенно если хорошо бегаешь и стреляешь", - считает чемпион мира U-17 по современному пятиборью Аким Гнедчик.

Нужно любить весь спорт, если не любить какой-то из видов, то может ничего не получиться. Аким Гнедчик

Белорусское современное пятиборье уже не один десяток лет является законодателем мод в виде спорта, самым сильным и конкурентоспособным составом во всем мире. Девчата и ребята с ноги врываются в элиту пентатлона - уже есть олимпийские призеры, триумфаторы кубков и чемпионатов мира. Белорусов так "боятся" (а на международной арене настолько), что самых сильнейших не пустили на Игры четырехлетия, а затем и на планетарный форум.

Михаил Прокопенко:

"Этот сезон был очень насыщенным, и мы хотели выступить на главных стартах и на чемпионате мира, но по определенным причинам нас туда не пустили, так как проходили соревнования в Литве, чье правительство приняло решение о недопуске белорусских и российских атлетов даже в нейтральном статусе".

В сжатом составе, в белой форме, без флага и гимна белорусы все равно из раза в раз поднимались на пьедестал почета, слушали классическую музыку, но в голове звучали родные строки. С 2022 года белорусским атлетам запрещено соревноваться в командной эстафете, но шанс показать себя все же выпал. Кубок Союзного государства в Москве собрал сильнейших на одной арене, в том числе и действующих чемпионов мира из Египта - тех, кто не смог обойти звездный дуэт Анастасии Малашеноки и Акима Гнедчика.

"Мне, наверное, больше нравится выступать в команде, чем за саму себя. Это больше заряжает, дает дополнительную энергию, потому что ты не один, есть поддержка друг друга, и это здорово", - выразила мнение Виолетта Гуреева.

Все познается в сравнении и в реальном действии. Быть лучшим, когда сильнейших на арене нет, легко. А горькая на вкус та победа, которая добыта в неравной конкуренции.

"Мы получили приглашение на чемпионат мира по эстафетам, но, на наш взгляд, это была, скорее всего, вынужденная мера со стороны Международной федерации, потому что они не могли сформировать конкурентный пул, было мало команд, стран-участниц. Нам предложили выступать в нейтральном статусе, но мы отказались от этой возможности, потому что считаем абсолютно нецелесообразным представлять интересы страны без флага и без герба", - твердо заявил Михаил Прокопенко.

Трудности закаляют, а отстранение дает новый толчок к развитию. Федерации видов спорта Беларуси и России создали уникальный турнир - Кубок Павла Леднева, на который уже сейчас мечтают попасть многие топовые атлеты. Всего предусмотрено четыре этапа, но путевку в финальную стадию получат лишь лучшие из лучших. В 2025 году решающий этап состоялся в Минске совместно с Кубком сильнейших спортсменов, где действительно есть равная конкуренция, а победа на вес золота. И неудивительно, что на самой высшей ступени пьедестала почета уже традиционно оказались белорусы.

Виолетта Гуреева:

"Финал был все очень тяжелый, потому что девочки ни на секунду не давали расслабиться. Конкуренция была бешеная, но сейчас больше вывозили за счет характера, потому что в конце сезона накопилась усталость".

Преемственность поколений важна в каждом виде спорта, и современное пятиборье может этим похвастаться. Здесь чемпионы растят чемпионов, передавая спортивное будущее в сильные руки. Например, Анастасия Прокопенко поделилась, что не ушла из спорта, потому что хотела, чтобы люди видели чемпионов, а девчата и ребята - что есть возможность долго тренироваться.

Михаил Прокопенко: "Сегодня надо работать над формированием ребят не только как спортсменов, но и над формированием у них психологии победителей".

Белорусское современное пятиборье бережно охраняет и семейные традиции. Знаменитая и звездная фамилия Гнедчик уже воспитала двух чемпионов, третий же еще пока готовится составить конкуренцию своим сестре и брату.

Почему пятиборье считается одним из самых сложных видов спорта. Как побеждать, если сильнейших соперников не допускают. Подробнее об этом и не только смотрите в специальном репортаже.