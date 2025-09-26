Паралимпийский комитет Беларуси полностью восстановлен в правах

На проходящей в Сеуле генеральной ассамблее организации делегаты в первом туре голосования не поддержали предложение о полной приостановке членства Паралимпийского комитета Беларуси - против выступили 111 человек из 176. Во втором туре большинство членов МПК также проголосовало против частичного отстранения нашей организации (103 из 176). Таким образом, Паралимпийский комитет Беларуси был полностью восстановлен в правах.