Паралимпийский комитет Беларуси полностью восстановлен в правах

Изображение
Фото EPA - EFE

Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердил полноценное восстановление членства Паралимпийского комитета Беларуси, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МПК.

На проходящей в Сеуле генеральной ассамблее организации делегаты в первом туре голосования не поддержали предложение о полной приостановке членства Паралимпийского комитета Беларуси - против выступили 111 человек из 176. Во втором туре большинство членов МПК также проголосовало против частичного отстранения нашей организации (103 из 176). Таким образом, Паралимпийский комитет Беларуси был полностью восстановлен в правах.

Ранее такое же решение было принято в отношении Паралимпийского комитета России. Членства обеих стран в МПК были частично приостановлены в 2023 году.

