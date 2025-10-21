Навигационные пломбы для отслеживания перевозок будут применяться на всей территории ЕАЭС

Развитие транзитного потенциала за счет прозрачной логистики: навигационные пломбы для отслеживания перевозок теперь будут применяться на всей территории Евразийского экономического союза. Это историческое решение для внедрения навигационных пломб, использовался опыт Беларуси.

В нашей стране проект был запущен в 2020 году. За это время успешно применено более полутора миллионов пломб. С 2025 года навигационные пломбы стали использовать при перевозке грузов между Беларусью и Россией. За это время осуществлено более 75 тысяч перевозок.

Руслан Давыдов, член Коллегии по таможенному сотрудничеству ЕЭК:

"Это обеление рынка перевозок, движения товаров, логистики в целом, это, наконец, получение больших данных. Государство видит, какие товары куда идут, где они останавливаются, где они разгружаются, загружаются, куда приходят. Александр Лукашенко об этом неоднократно говорил, о развитии транзитного потенциала. Беларусь всегда этим славилась. Сейчас в связи с недружественными действиями Запада, поляков, которые тормозят границу, это тоже своего рода ответ на такую недружественную политику. Мы техническими средствами, цифровыми, современными, помогаем нашим странам развивать товарооборот".

Дмитрий Коваленок, гендиректор РУП "Белтаможсервис":

"Экономический эффект для обычного потребителя - это подтверждение качества тех подакцизных товаров, которые сегодня имеют возможность быть ввезенными с помощью нелегальных схем, а электронная пломба обеспечивает прослеживаемость с одной границы до второй - как транзитом, так и в рамках внутренней торговли ЕАЭС. Фактически это жучок, если говорить простым языком, который показывает таможенным органам, другим государственным контролирующим органам движение товара. В случае любого инцидента - отклонение от маршрута, пропажа сигнала - срабатывает система оперативного реагирования, и мы выдвигаемся к месту происшествия".

На всей территории Евразийского экономического союза система отслеживания перевозок с применением навигационных пломб будет запущена с 11 февраля 2026 года.