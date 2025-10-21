Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025" проходят в Таджикистане

В Таджикистане продолжаются маневры "Нерушимое братство", которые включают и специальные учения "Барьер".

21 октября военные контингенты приступили к активным тренировкам. Отрабатываются эпизоды как с участием военных и спецподразделений, так и розыгрыши с войсками химической защиты и медиков.

Но самым зрелищным обещает стать эпизод по штурму здания. Его будут выполнять бойцы Минского ОМОН и внутренних войск Беларуси (подробности в видео).

Разделы:

В мире

Теги:

ТаджикистанОДКБвоенные учения