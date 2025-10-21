3.68 BYN
Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025" проходят в Таджикистане
Автор:Юрий Шевчук
В Таджикистане продолжаются маневры "Нерушимое братство", которые включают и специальные учения "Барьер".
21 октября военные контингенты приступили к активным тренировкам. Отрабатываются эпизоды как с участием военных и спецподразделений, так и розыгрыши с войсками химической защиты и медиков.
Но самым зрелищным обещает стать эпизод по штурму здания. Его будут выполнять бойцы Минского ОМОН и внутренних войск Беларуси (подробности в видео).