Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025" проходят в Таджикистане

В Таджикистане продолжаются маневры "Нерушимое братство", которые включают и специальные учения "Барьер".

21 октября военные контингенты приступили к активным тренировкам. Отрабатываются эпизоды как с участием военных и спецподразделений, так и розыгрыши с войсками химической защиты и медиков.