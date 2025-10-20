Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Пленум Минского городского комитета Компартии Беларуси состоялся в Минске

Пленум Минского городского комитета Коммунистической партии Беларуси состоялся в Минске. Главная повестка встречи - новые подходы в работе депутатов, состоящих в горкоме, с населением.

Речь не только о традиционных встречах в трудовых коллективах, но и о диалоге через соцсети, в первую очередь - с молодежью. На обсуждении также расширение сети первичных организаций, создание новых «опорных» пунктов партии на предприятиях и в вузах. Именно "первички" помогут с решением локальных проблем.

Сегодня Коммунистическая партия активно участвует в жизни современной Беларуси. Ведутся аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Кроме того, продолжаются и личные приемы граждан.

