Армия Мьянмы провела успешную военную операцию в пограничных регионах страны
Автор:Редакция news.by
Армия Мьянмы провела успешную военную операцию в пограничных регионах страны - как раз тех, которые были неподконтрольны центральному правительству.
Именно здесь действовали преступные структуры, вроде колл-центра "Кей-Кей-Парк", в котором в качестве подневольных работников содержались иностранцы.
Армия, как информируют власти, разгромила преступников, задержав 2 200 человек, причастных к нелегальному бизнесу. Бандитские группировки оказывали ожесточенное сопротивление. Обнаружены тела 10 жертв преступников.