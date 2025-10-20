Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Армия Мьянмы провела успешную военную операцию в пограничных регионах страны - как раз тех, которые были неподконтрольны центральному правительству.

Именно здесь действовали преступные структуры, вроде колл-центра "Кей-Кей-Парк", в котором в качестве подневольных работников содержались иностранцы.

Армия, как информируют власти, разгромила преступников, задержав 2 200 человек, причастных к нелегальному бизнесу. Бандитские группировки оказывали ожесточенное сопротивление. Обнаружены тела 10 жертв преступников.

