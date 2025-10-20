"По форме": Министерство войны США - пиар-ход или подготовка к новым военным конфликтам?

Война и мир. Противоречивая политика США или что на самом деле стоит за словами Трампа? Министерство войны - пиар-ход или реальная подготовка к новым военным конфликтам - разберемся в новом выпуске "По форме".

"Никто не может с нами сравниться. Даже близко нет. Если враг решит бросить нам вызов, мы ответим с яростью!"

Эмоционально. Импульсивно. Красноречиво. Это эпизод речи нового министра войны Пита Хегсета перед адмиралами и генералами американской армии. В истории США ни один министр не собирал в одном месте столько командиров. При этом как таковой темы встречи заявлено не было. Просто так, замотивировать и вдохновить на службу. Правда, озвучил он некоторые детали и новой доктрины. Цитируем: "Единственной миссией Министерства войны является война - ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная". У американцев в крови "пафосно и много говорить". Особенно, когда министр войны - профессиональный журналист по образованию.

Пит Хегсет - новый министр войны США. Родился в 1980 году в Америке, окончил Принстонский университет со степенью бакалавра искусств в области политики. После учебы поступил на службу на военно-морскую базу на Кубе, спустя год оказался в Ираке в должности командира пехотного взвода в Багдаде, затем проходил службу в Афганистане, выполнял обязанности старшего инструктора в Кабуле. Вышел в отставку в звании майора и ушел работать на телевидение. Свой счастливый билет он вытянул, когда главный телезритель Америки Дональд Трамп обратил на него внимание. Оценив его ораторско-журналистские навыки, Дональд сделал Пита министром войны. Правильно, зачем заканчивать военные вузы, проходить все ступени карьеры офицера, затем еще несколько лет учиться в Академии Генерального штаба, например, если можно просто понравиться главе США.

Как говорится: "Новая метла по-новому метет". При Хегсете в Пентагоне расцвела суета: много лишних телодвижений, начиная от показной физподготовки и прочего пилатеса до изменения идеологических взглядов американских военных.

Цитируем: "Больше никах монахов идентичности, мужиков в платьях, гендерных иллюзий. Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок служил в армии с толстыми и плохо обученными солдатами? Мы должны готовить не защитников, а воинов".

Новый министр посчитал, что такими речами он вернет боевой дух американской армии. На деле, за спиной получил массу критики. Да, красноречивости ему не занимать, а вот с политкорректностью поработать стоило бы.

Затем на сцену вышел сам Дональд Трамп. Его речь была схожа с выступлением журналиста-министра. Он говорил о том, какая американская армия сильная, мощная, смертоносная, в общем - самая-самая. Правда, после мотивационной речи перешел к угрозам. Мол, тех кто с ним не согласен, он на высоком посту не оставит. Цитируем снова: "Вместе с вами уйдут и ваше звание, и ваше будущее". Зато честно! Затем он снова вернулся к вдохновляющим речам. "Армия США на первом месте, мы опережаем Китай и Россию по подводным лодкам, баллистическим ракетам и так далее". В общем, совещание прошло в стиле голливудского ток-шоу, как, в принципе, и вся их политическая деятельность.

Не знаем, как американцев, но нас, славян, белорусов учили "сказал-сделал". Тем более, когда ты занимаешь такую должность и несешь ответственность за миллионы жизней.

Контраст слов, противоречия высказываний - характеристика политики Белого дома. Мы здесь, на другом конце света, уже несколько недель задаемся вопросом: "Как президент Америки может называть себя главным миротворцем планеты, при этом переименовывая Министерство обороны (это значит, обороняться) в Министерство войны (это значит, воевать) и в своих речах говорить о том, что: "Мы будем воевать-воевать-воевать и побеждать-побеждать-побеждать".