Победы, достижения белорусских биатлонистов и искренние эмоции. Раубичи приняли Кубок сильнейших

Биатлон - один из главных видов спорта в Беларуси. Биатлон - это высокие достижения спортсменов и невероятная любовь зрителей. С 15 по 23 февраля в Раубичах проходил Кубок сильнейших спортсменов. На протяжении 9 дней спорткомплекс был местом свершения больших побед, достижений белорусского спорта и искренних эмоций на трибунах, которые собирали аншлаг.

Это яркий показатель того, что Беларусь по-настоящему спортивная страна. За год до зимней Олимпиады ни у кого нет сомнений, что репрессии Международного олимпийского комитета сделали нас только сильнее. А форум, ставший главным стартом сезона, навсегда вписан в историю Раубичей.

Настреляли

Кажется, этого всего и не было. Антураж фантастический, а лучшие в мире поклонники спорта пауз не брали ни на секунду. Раубичи так соскучились по международному старту. Хотя прошел всего год, но эмоции подкопили что надо.

"Мы болеем за всех! Это была наша мечта, мы приехали просто поддержать и Беларусь, и Россию. Мы любим биатлон", - поделилась эмоциями болельщица.

Зрители - одни из главных героев всего, что происходило на протяжении девятидневного марафона. Именно они показали всему спортивному миру, что такое искренняя поддержка родных трибун. Белорусы неслись на крыльях вдохновения и вырывали победы на последних метрах дистанции либо создавали себе большой запас на успех. Всего у нас 12 медалей, из которых 4 наивысшего достоинства - блестящее выступление на глазах домашних трибун. С прекрасным выступлением на Кубке сильнейших наших ребят поздравил и Президент Александр Лукашенко.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлон:

"Мне нравилось здесь проводить свое время, и Раубичи стали вторым домом. Прекрасно, что я нахожусь именно здесь, что мое имя вписано в историю белорусского спорта, в историю Раубичей".

Легендарных биатлонистов в Раубичах было немало. Трио из олимпийского золотого квартета, и все мамы - Ирина Лещенко, Дарья Домрачева и Динара Смольская.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:

"Мне кажется, что у нас вообще в стране любят спорт, потому что и глава государства очень много внимания уделяет спорту. Это заинтересовывает. И мне радостно, когда маленькие дети говорят, что благодаря нам они хотят попробовать встать на лыжи, интересуются, где это можно сделать".

Белорусы искренне любят биатлон и отдают свои эмоции тем, за кого они действительно болеют и кому сопереживают. В этом и есть народное единство. Тем более наши звезды биатлона - достойные примеры, как надо трудиться, быть честным по отношению к своему делу и преданным своей родной стране.

Раубичи держат высокую марку уже более полувека - со времен чемпионата мира - 1974, когда более сотни тысяч зрителей наполняли территорию комплекса. Рекорд не побит до сих пор во всем мире.

Александр Тихонов - уроженец уральских мест, но последние 15 лет живет в Минске, поскольку проникся нашей страной. Именно в том легендарном 1974-м в Раубичах он стал чемпионом мира в эстафете.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

"Этой культуре бытия может позавидовать сегодня любая страна. Я объехал полмира. Обратите внимание, продукты питания, чистота, спокойствие".

"Комплекс "Раубичи" хорош тем, что он создает такие условия со своей ветреной обстановкой, требует хорошего проявления спортивного стрелкового мастерства", - отметил Павел Ростовцев, вице-президент Союза биатлонистов России.

Кубок сильнейших спортсменов уже вошел в историю Раубичей и спустя годы наверняка станет частью музейной экспозиции, которую открыли аккурат к этому форуму.

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Белорусы написали ряд классных историй. Илья Авсеенко показал себя прогрессирующим биатлонистом, как и Степан Данилов. На подиум на ленточке форума ворвался и Дмитрий Лазовский. Молодая мама Ирина Шаклеина проявила себя как потрясающий финишер, и у нее такая важная бронза. Наконец, хет-трик из золота в личных гонках Антона Смольского, два серебра Динары Смольской и золото Смольских в сингл-миксте и бронзовый успех в смешанной эстафете, где важную роль исполнила Анна Сола.