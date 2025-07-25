Пожарный с ребенком и щенком на руках. В Гомеле открыли первый в Беларуси парк спасателей

В Гомеле открыли первый в стране сквер спасателей. Он стал символом уважения к труду тех, кто приходит на помощь, когда кажется, надежды уже нет, а также в честь памяти подвига ликвидаторов аварии в Чернобыле.



Центральная фигура - трехметровая бронзовая скульптура пожарного с ребенком и щенком на руках. Здесь же - закладной камень в честь ликвидаторов, не отступивших перед опасностью. Со временем в сквере возведут композицию "Память героям Чернобыля".



Также сегодня на торжественной церемонии отметили представителей предприятий и организаций за значительный вклад в развитие деятельности в сферах защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а сотрудникам МЧС вручили госнаграды.

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34b13933-5831-48e3-93b4-94238103476b/conversions/9b0953b9-b024-48a0-b74b-78ba1ac77f98-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34b13933-5831-48e3-93b4-94238103476b/conversions/9b0953b9-b024-48a0-b74b-78ba1ac77f98-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34b13933-5831-48e3-93b4-94238103476b/conversions/9b0953b9-b024-48a0-b74b-78ba1ac77f98-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34b13933-5831-48e3-93b4-94238103476b/conversions/9b0953b9-b024-48a0-b74b-78ba1ac77f98-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Не нужно делать много памятников, самое главное – качественно выполнять свою поставленную задачу, вся память должна ложиться в сердца людей от нашей качественной работы. Они должны видеть и быть уверены в том, что мы делаем ее хорошо, ответственно, иногда незаметно, но самое главное, чтоб это было безопасно", - отметил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

"Мы заложили камень, увековечили память всем тем, кто принимал участие в ликвидации последствий на Чернобыле. В Гомеле нет такого места, где бы люди открыто могли подойти и возложить цветы, поэтому мы к этой идее шли очень давно, наконец-то реализовали нашу мечту", - рассказал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.