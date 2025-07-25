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Пожарный с ребенком и щенком на руках. В Гомеле открыли первый в Беларуси парк спасателей
В Гомеле открыли первый в стране сквер спасателей. Он стал символом уважения к труду тех, кто приходит на помощь, когда кажется, надежды уже нет, а также в честь памяти подвига ликвидаторов аварии в Чернобыле.
Центральная фигура - трехметровая бронзовая скульптура пожарного с ребенком и щенком на руках. Здесь же - закладной камень в честь ликвидаторов, не отступивших перед опасностью. Со временем в сквере возведут композицию "Память героям Чернобыля".
Также сегодня на торжественной церемонии отметили представителей предприятий и организаций за значительный вклад в развитие деятельности в сферах защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а сотрудникам МЧС вручили госнаграды.
"Не нужно делать много памятников, самое главное – качественно выполнять свою поставленную задачу, вся память должна ложиться в сердца людей от нашей качественной работы. Они должны видеть и быть уверены в том, что мы делаем ее хорошо, ответственно, иногда незаметно, но самое главное, чтоб это было безопасно", - отметил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.
"Мы заложили камень, увековечили память всем тем, кто принимал участие в ликвидации последствий на Чернобыле. В Гомеле нет такого места, где бы люди открыто могли подойти и возложить цветы, поэтому мы к этой идее шли очень давно, наконец-то реализовали нашу мечту", - рассказал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.
На тематической локации развернулась выставка аварийно-спасательной техники и МЧС-лэнд. Всего 26 интерактивных площадок. Пожарный боулинг, баскетбол, лабиринт, игровые зоны, видео-спиннер. Взрослые и дети обогатили багаж знаний о правилах безопасности и действиях в экстремальных условиях.