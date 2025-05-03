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Почему Андрей Барбашинский выбрал играть за Беларусь, оставив для этого зарубежные гандбольные клубы
В 1992 году на летних Олимпийских играх в Барселоне объединенная команда СНГ по гандболу выиграла олимпийское золото. До этого известный гандболист Андрей Барбашинский стал чемпионом мира среди юниоров. Голову такой успех, если и вскружил, так ненадолго - тренером был Спартак Миронович, который держал спортсменов в узде.
Андрей Барбашинский, гандболист, директор Республиканского училища олимпийского резерва:
"Мы курсировали по всей Германии, и практически каждый день в каком-то новом городе была игра. Тур составлял, например, 14 дней, и рано утром Спартак Петрович выходил в парк на прогулку. Находил всегда места, где можно нам было потренироваться, а потом будил нас на утреннюю тренировку. И вот мы оттренировались, побежали в гостиницу, умылись, позавтракали, сели в автобус и поехали".
Андрей Барбашинский играл за сборную Беларуси, пробовал и легионерские хлеба - испанский "Хувентуд", венгерский "Фотекс", немецкие "Хамельн", "Эмсдеттен". С последним клубом был подписан бессрочный контракт - играй хоть до 55 лет. Кстати, в центре Эмсдеттена до сих пор висит плакат с его изображением.
Именитый спортсмен признался, что ему было тяжело играть вторую половину сезона за рубежом. "До нового года и Рождества меня хватало, а после этого начинало выворачивать, я хотел домой. В Беларуси ощущаю себя хорошо", - поделился он.
Ему есть с чем сравнить, и своими мыслями он всегда спешил поделиться - после спорта занимался общественной деятельностью, даже был доверенным лицом кандидата в Президенты Беларуси Александра Лукашенко. Занимался и бизнесом, но всегда был в гандболе. А теперь ему еще доверили и будущее белорусского спорта - Республиканское училище олимпийского резерва.
Как история успеха Андрея Барбашинского вдохновила не одно поколение гандболистов. Почему он каждый год на своей малой Родине проводит юношеский турнир. Каким видит будущее белорусского спорта. Об этом и не только смотрите в фильме "Андрей Барбашинский. Большой и телом, и душой".