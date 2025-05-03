Почему Андрей Барбашинский выбрал играть за Беларусь, оставив для этого зарубежные гандбольные клубы

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8541f0-3711-4ab4-bd69-563315a5381e/conversions/1747f96f-38a8-4e3e-9cd1-0d6b462ca22f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8541f0-3711-4ab4-bd69-563315a5381e/conversions/1747f96f-38a8-4e3e-9cd1-0d6b462ca22f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8541f0-3711-4ab4-bd69-563315a5381e/conversions/1747f96f-38a8-4e3e-9cd1-0d6b462ca22f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8541f0-3711-4ab4-bd69-563315a5381e/conversions/1747f96f-38a8-4e3e-9cd1-0d6b462ca22f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

В 1992 году на летних Олимпийских играх в Барселоне объединенная команда СНГ по гандболу выиграла олимпийское золото. До этого известный гандболист Андрей Барбашинский стал чемпионом мира среди юниоров. Голову такой успех, если и вскружил, так ненадолго - тренером был Спартак Миронович, который держал спортсменов в узде.

Андрей Барбашинский, гандболист, директор Республиканского училища олимпийского резерва:

"Мы курсировали по всей Германии, и практически каждый день в каком-то новом городе была игра. Тур составлял, например, 14 дней, и рано утром Спартак Петрович выходил в парк на прогулку. Находил всегда места, где можно нам было потренироваться, а потом будил нас на утреннюю тренировку. И вот мы оттренировались, побежали в гостиницу, умылись, позавтракали, сели в автобус и поехали".

Андрей Барбашинский играл за сборную Беларуси, пробовал и легионерские хлеба - испанский "Хувентуд", венгерский "Фотекс", немецкие "Хамельн", "Эмсдеттен". С последним клубом был подписан бессрочный контракт - играй хоть до 55 лет. Кстати, в центре Эмсдеттена до сих пор висит плакат с его изображением.

Именитый спортсмен признался, что ему было тяжело играть вторую половину сезона за рубежом. "До нового года и Рождества меня хватало, а после этого начинало выворачивать, я хотел домой. В Беларуси ощущаю себя хорошо", - поделился он.

Ему есть с чем сравнить, и своими мыслями он всегда спешил поделиться - после спорта занимался общественной деятельностью, даже был доверенным лицом кандидата в Президенты Беларуси Александра Лукашенко. Занимался и бизнесом, но всегда был в гандболе. А теперь ему еще доверили и будущее белорусского спорта - Республиканское училище олимпийского резерва.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9c26792-9eee-4667-9382-3b786b711c6e/conversions/bbbfa06f-c1ec-4bd8-8382-86d8781da292-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9c26792-9eee-4667-9382-3b786b711c6e/conversions/bbbfa06f-c1ec-4bd8-8382-86d8781da292-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9c26792-9eee-4667-9382-3b786b711c6e/conversions/bbbfa06f-c1ec-4bd8-8382-86d8781da292-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9c26792-9eee-4667-9382-3b786b711c6e/conversions/bbbfa06f-c1ec-4bd8-8382-86d8781da292-xl-___webp_1920.webp 1920w