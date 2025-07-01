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Саснович пробилась во второй раунд Уимблдонского турнира
Теннисистка из Беларуси Александра Саснович смогла выйти во второй раунд Уимблдонского турнира, проинформировала БЕЛТА.
30 июня белоруска, занимающая 107-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке представительницу Франции Варвару Грачеву (92-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Встреча длилась 3,5 часа. Во втором круге Александра Саснович сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (13). Саснович вышла в основную сетку, одержав три победы в квалификации.
Первая ракетка планеты Арина Соболенко обыграла канадскую теннисистку Карсон Брэнстин (194) - 6:1, 7:5. В 1/32 финала соперницей белоруски будет победительница матча между чешской теннисисткой Марией Боузковой (48) и новозеландкой Лулу Сан (47).
1 июля Виктория Азаренко (87) в 1/64 финала встретится с россиянкой Анастасией Захаровой (95).
Уимблдонский турнир завершится 13 июля. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов. Год назад чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.