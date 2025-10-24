Сборная Беларуси по мини-футболу узнала соперников по финальной стадии чемпионата Европы

Сборные Испании, Словении и Бельгии станут соперниками белорусов в финальной стадии чемпионата Европы по мини-футболу. Жеребьевка континентального форума совсем недавно завершилась в литовском Каунасе.

Белорусская команда находилась в третьей корзине. Из первой в оппоненты достались испанцы - 7-кратные чемпионы Евро. На правах хозяев в квартете выступят словенцы, а также белорусы будут соперничать с бельгийцами.

Беларусь, напомним, пробилась в финальную часть престижного турнира во второй раз в своей истории. Первая попытка не принесла успеха - дружина не вышла из группы, что попытается исправить на этот раз.