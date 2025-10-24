3.67 BYN
Сборная Беларуси по мини-футболу узнала соперников по финальной стадии чемпионата Европы
Сборные Испании, Словении и Бельгии станут соперниками белорусов в финальной стадии чемпионата Европы по мини-футболу. Жеребьевка континентального форума совсем недавно завершилась в литовском Каунасе.
Белорусская команда находилась в третьей корзине. Из первой в оппоненты достались испанцы - 7-кратные чемпионы Евро. На правах хозяев в квартете выступят словенцы, а также белорусы будут соперничать с бельгийцами.
Беларусь, напомним, пробилась в финальную часть престижного турнира во второй раз в своей истории. Первая попытка не принесла успеха - дружина не вышла из группы, что попытается исправить на этот раз.
Всего на первенстве континента выступит 16 команд, они разбиты на четыре группы. По две лучшие сборные из каждого квартета окажутся в плей-офф турнира. Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут с 21 января по 7 февраля 2026 года на аренах трех стран - Литвы, Латвии и Словении. Белорусы будут играть в Любляне.