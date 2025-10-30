Сборные Беларуси, России и Ирака примут участие в международном турнире по гандболу в Минске

Столичная "Чижовка-Арена" на три дня станет центром спортивных баталий. Международный турнир по гандболу собрал на базе многофункционального спортивного комплекса сборные трех стран - Беларуси, России и Ирака.



Отметим, Синеокая представлена сразу двумя командами. В обойме основного состава - лучшие белорусские игроки, выступающие, в том числе и за рубежом, например, Артем Королек, Никита Вайлупов, Игорь Белявский и не только. В стане же второго коллектива - ближайший резерв главной команды.