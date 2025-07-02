Соболенко победила в 1/32 Уимблдонского теннисного турнира

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла второй матч Уимблдонского турнира, сообщает БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/32 финала белоруска победила чешскую теннисистку Марию Боузкову, которая занимает 48-е место в мировом рейтинге, - 7:6 (7:4), 6:4. В третьем раунде Соболенко встретится с победительницей матча между представительницей Великобритании Эммой Радукану (40-й номер рейтинга WTA) и чешкой Маркетой Вондроушовой (73). На старте Арина Соболенко победила канадскую теннисистку Карсон Брэнстин (194) - 6:1, 7:5.

Также сегодня еще одна белоруска Александра Саснович (107) встретится с украинкой Элиной Свитолиной (13). В 1/64 финала Саснович одолела в трехсетовом поединке представительницу Франции Варвару Грачеву (92) - 6:4, 6:7, 7:6.

Вчера Виктория Азаренко (87) в первом раунде одиночного разряда уступила россиянке Анастасии Захаровой (95) - 2:6, 6:2, 1:6. Завтра Виктория Азаренко и американка Эшлин Крюгер в стартовом матче парного разряда сыграют с бельгийско-румынским тандемом Греет Миннен/Моника Никулеску.