Соболенко прошла во второй раунд Уимблдонского турнира

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко пробилась во второй раунд Уимблдонского турнира, пишет БЕЛТА.

30 июня в стартовом поединке первая ракетка планеты встречалась с канадской теннисисткой Карсон Брэнстин (194-й номер мирового рейтинга) и выиграла в двух сетах - 6:1, 7:5. В 1/32 финала соперницей Соболенко будет победительница матча между чешской теннисисткой Марией Боузковой (48) и новозеландкой Лулу Сан (47).

Еще одна белоруска Александра Саснович (107) сегодня играет с представительницей Франции Варварой Грачевой (92). Во втором круге победительница этой встречи сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (13). Саснович пробилась в основную сетку, одержав три победы в квалификации.

1 июля Виктория Азаренко (87) в 1/64 финала встретится с россиянкой Анастасией Захаровой (95).