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Соболенко вышла в полуфинал French Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой открытого чемпионата Франции, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в стартовом поединке четвертьфинальной стадии лидер мирового рейтинга обыграла олимпийскую чемпионку китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь (7-й номер рейтинга WTA) - 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась два часа. На недавнем турнире в Риме эти соперницы также встречались в четвертьфинале и тогда белоруска уступила - 4:6, 3:6. В полуфинале соперницей белоруски будет победительница матча между действующей чемпионкой French Open полькой Игой Свентек (5) и украинкой Элиной Свитолиной (14). Год назад Соболенко в 1/4 финала уступила Андреевой, а в 2023 году проиграла в полуфинале чешке Каролине Муховой. На нынешнем турнире Арина Соболенко победила российскую теннисистку Камиллу Рахимову (86), швейцарку Жиль Тайхманн (97), сербку Ольгу Данилович (34) и представительницу США Аманду Анисимову (16).
Еще два четвертьфинала состоятся завтра - француженка Лоис Буассон (361) сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (6), а вторая ракетка мира американка Кори Гауфф встретится со своей соотечественницей Мэдисон Киз (8).
Общий призовой фонд нынешнего French Open составляет 56,3 млн евро, победители в одиночном разряде у мужчин и женщин заработают по 2,55 млн евро и по 2000 рейтинговых очков. Год назад женский турнир выиграла польская теннисистка Ига Свентек, а у мужчин победил испанец Карлос Алькарас.