Соболенко вышла в полуфинал French Open

Сегодня в стартовом поединке четвертьфинальной стадии лидер мирового рейтинга обыграла олимпийскую чемпионку китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь (7-й номер рейтинга WTA) - 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась два часа. На недавнем турнире в Риме эти соперницы также встречались в четвертьфинале и тогда белоруска уступила - 4:6, 3:6. В полуфинале соперницей белоруски будет победительница матча между действующей чемпионкой French Open полькой Игой Свентек (5) и украинкой Элиной Свитолиной (14). Год назад Соболенко в 1/4 финала уступила Андреевой, а в 2023 году проиграла в полуфинале чешке Каролине Муховой. На нынешнем турнире Арина Соболенко победила российскую теннисистку Камиллу Рахимову (86), швейцарку Жиль Тайхманн (97), сербку Ольгу Данилович (34) и представительницу США Аманду Анисимову (16).