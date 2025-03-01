3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Традиционная "Минская лыжня" прошла в "Раубичах" в атмосфере единения и честной спортивной борьбы
Почти 90 команд в стартовых протоколах. Около 700 заряженных на победу участников. А еще тысячи зрителей на трибунах. Как итог - отличное настроение и заряд бодрости на всю весну.
Традиционная "Минская лыжня" прошла в "Раубичах" в атмосфере единения и честной спортивной борьбы. За праздником наблюдала и наша съемочная группа.
"Это уже традиция. Обычай. Я бы сказал, ритуал!" Яркая цитата из классики советского кинематографа как нельзя лучше подходит к... "Минской лыжне". Праздник знавал разные форматы, но неизменно проводился. И просто представьте, в следующем сезоне событие отметит 40-летний юбилей. Какую историю мы сохраняем и приумножаем! Но есть отличительная черта "Лыжни" - это эмоции всех причастных.
В "Раубичи" прибывали засветло. Кому предстояло выходить на лыжню, те спешили в вакс-кабины.
Чтобы участники фестиваля показали хорошие секунды, сотрудники комплекса подготовили дистанцию по лекалам профессионалов.
Леонид Карась, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":
"Трассу закатывали на ночь, упал свежий снег. Пришлось просто уже волокушами, снегоходами его убирать".
Зрители ехали из всей Минской области.
Бывалые болельщики брали с собой термосы с горячими напитками, теплые пледы и шарфы.
Ну а самые заряженные фанаты захватили с собой специальный инвентарь.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
"Доволен погодой, атмосферой. Каждый год участвую. Великолепная атмосфера, великолепный подъем сил! Когда идешь по тоннелю на старт и слышишь, как стучат барабаны, как кричат зрители, песни - это прямо настоящий праздник! Гладиатором себя чувствуешь".
Событие вместило в себя пять гонок. Причем проходили они в разных форматах. Открывали состязания биатлонные эстафеты. Вначале на дистанцию ушли команды центральных аппаратов силовых министерств и ведомств. А вслед за ними - дружины республиканских органов госуправления. Участники переживали за стрельбу: доппатронов не было предусмотрено, а заходить на штрафные 50 метров никому не хотелось. А чтобы все в эту субботу было успешно - велась серьезная подготовка.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
"В течение последнего месяца минимум 2-3 раза в неделю активно тренировались".
Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:
"Такой праздник, посмотрите. Такое настроение, поэтому только в удовольствие".
Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси:
"Каждый год участвую. Великолепная атмосфера, великолепное участие, великолепный подъем сил".
Ирина Нюшко, участница "Минской лыжни - 2025":
"Ребята, которые по трассе стоят, все молодцы. И на стрельбище тоже. Там все регулируют, помогают. Доброжелательные очень. Я первый раз участвую. Мне понравилось".
В биатлонных эстафетах победили - сборная МВД, дружина Министерства спорта и туризма, а также команда Национального собрания страны. А вот после участники выступали в лыжных эстафетах. Самыми атлетичными из студентов оказались представители БНТУ. Среди команд трудовых коллективов не было равных четверке "Газпром трансгаза Беларуси". А завершился фестиваль ЗОЖ масс-стартом. Сразу же 300 человек оправились на дистанцию.
"Мы как любители, для нас это, конечно, очень тяжело", - говорят участницы лыжни.
"Все отлично, настроение хорошее, трасса тоже отличная", - радостно говорит пожилой мужчина.
"Подъемчик сработал, ну а дальше лыжи уже сами несли, как говорится, в удовольствие", - рассказал мужчина в возрасте.
Итого в "Минской лыжне" на этот раз поучаствовали свыше 700 человек. Но параллельно по всем регионам страны также прошли любительские забеги в рамках "Всебелорусской лыжни".
И пусть календарная весна уже наступила. Февральские морозы поспособствовали тому, чтобы в марте белорусы могли кататься на лыжах. В Мекке белорусского биатлона подготовлена добротная снежная подушка. Она прослужит долго! Прокат инвентаря в "Раубичах" в обычный день стоит 8 рублей в час для взрослого и 5 рублей - для ребенка. Это дешевле любой игровой комнаты или похода в кафе. А пользы для здоровья - в разы больше. Потому всем ЗОЖ и лыжи!