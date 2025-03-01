Почти 90 команд в стартовых протоколах. Около 700 заряженных на победу участников. А еще тысячи зрителей на трибунах. Как итог - отличное настроение и заряд бодрости на всю весну.

Традиционная "Минская лыжня" прошла в "Раубичах" в атмосфере единения и честной спортивной борьбы. За праздником наблюдала и наша съемочная группа.

"Это уже традиция. Обычай. Я бы сказал, ритуал!" Яркая цитата из классики советского кинематографа как нельзя лучше подходит к... "Минской лыжне". Праздник знавал разные форматы, но неизменно проводился. И просто представьте, в следующем сезоне событие отметит 40-летний юбилей. Какую историю мы сохраняем и приумножаем! Но есть отличительная черта "Лыжни" - это эмоции всех причастных.

В "Раубичи" прибывали засветло. Кому предстояло выходить на лыжню, те спешили в вакс-кабины.

Чтобы участники фестиваля показали хорошие секунды, сотрудники комплекса подготовили дистанцию по лекалам профессионалов.

Леонид Карась, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":

"Трассу закатывали на ночь, упал свежий снег. Пришлось просто уже волокушами, снегоходами его убирать".

Зрители ехали из всей Минской области.

Бывалые болельщики брали с собой термосы с горячими напитками, теплые пледы и шарфы.

Ну а самые заряженные фанаты захватили с собой специальный инвентарь.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Доволен погодой, атмосферой. Каждый год участвую. Великолепная атмосфера, великолепный подъем сил! Когда идешь по тоннелю на старт и слышишь, как стучат барабаны, как кричат зрители, песни - это прямо настоящий праздник! Гладиатором себя чувствуешь".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a729ba7-4b37-4fad-a058-200a0e0070ec/conversions/6eb7d002-454d-48ba-913b-e19f61450b2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a729ba7-4b37-4fad-a058-200a0e0070ec/conversions/6eb7d002-454d-48ba-913b-e19f61450b2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a729ba7-4b37-4fad-a058-200a0e0070ec/conversions/6eb7d002-454d-48ba-913b-e19f61450b2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a729ba7-4b37-4fad-a058-200a0e0070ec/conversions/6eb7d002-454d-48ba-913b-e19f61450b2a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Событие вместило в себя пять гонок. Причем проходили они в разных форматах. Открывали состязания биатлонные эстафеты. Вначале на дистанцию ушли команды центральных аппаратов силовых министерств и ведомств. А вслед за ними - дружины республиканских органов госуправления. Участники переживали за стрельбу: доппатронов не было предусмотрено, а заходить на штрафные 50 метров никому не хотелось. А чтобы все в эту субботу было успешно - велась серьезная подготовка.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"В течение последнего месяца минимум 2-3 раза в неделю активно тренировались".

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:

"Такой праздник, посмотрите. Такое настроение, поэтому только в удовольствие".

Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси:

"Каждый год участвую. Великолепная атмосфера, великолепное участие, великолепный подъем сил".

Ирина Нюшко, участница "Минской лыжни - 2025":

"Ребята, которые по трассе стоят, все молодцы. И на стрельбище тоже. Там все регулируют, помогают. Доброжелательные очень. Я первый раз участвую. Мне понравилось".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/893cbc35-79ef-41c1-8cba-c543e7e27a90/conversions/ce16ac5a-47d5-4259-8a97-de689a8206af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/893cbc35-79ef-41c1-8cba-c543e7e27a90/conversions/ce16ac5a-47d5-4259-8a97-de689a8206af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/893cbc35-79ef-41c1-8cba-c543e7e27a90/conversions/ce16ac5a-47d5-4259-8a97-de689a8206af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/893cbc35-79ef-41c1-8cba-c543e7e27a90/conversions/ce16ac5a-47d5-4259-8a97-de689a8206af-xl-___webp_1920.webp 1920w

В биатлонных эстафетах победили - сборная МВД, дружина Министерства спорта и туризма, а также команда Национального собрания страны. А вот после участники выступали в лыжных эстафетах. Самыми атлетичными из студентов оказались представители БНТУ. Среди команд трудовых коллективов не было равных четверке "Газпром трансгаза Беларуси". А завершился фестиваль ЗОЖ масс-стартом. Сразу же 300 человек оправились на дистанцию.

"Мы как любители, для нас это, конечно, очень тяжело", - говорят участницы лыжни.

"Все отлично, настроение хорошее, трасса тоже отличная", - радостно говорит пожилой мужчина.

"Подъемчик сработал, ну а дальше лыжи уже сами несли, как говорится, в удовольствие", - рассказал мужчина в возрасте.

Итого в "Минской лыжне" на этот раз поучаствовали свыше 700 человек. Но параллельно по всем регионам страны также прошли любительские забеги в рамках "Всебелорусской лыжни".