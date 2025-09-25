В Бресте состоялось торжественное открытие площадки по бочче-спорту

Площадку по бочче-спорту торжественно открыли в Бресте. Расположилась она между средней школой № 20 Героя СССР Д. М. Карбышева и специальной школой № 1. Заниматься здесь будут учащиеся обоих учреждений.

Бочче - игра для всех. Она развивает меткость и концентрацию. Первыми на дружеский матч вышли воспитанники спецшкол Бреста и Василишек. Площадка создана по всем международным стандартам. Это совместный проект Президентского спортивного клуба и Белорусского комитета Special Olympics.

Александр Агеевец, директор СШ № 20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева:

"Это результат работы вместе со спецшколой, потому что долгое время дети 20-й школы являются волонтерами для нее и для "Стимула". Следующий проект, который, надеюсь, тоже будет поддержан и реализован, - площадка по изучению правил дорожного движения с инклюзивным направлением. И опять же наши дети выступят в данной роли как волонтеры".

Представитель Президентского спортивного клуба Анастасия Кулик сообщила, что на базе площадок проходят международные турниры. Первая такая площадка была открыта в 2023 году, и она стала уникальным опытом. ПСК получал обратную связь и от воспитанников, и от преподавателей. "Они говорили, что этот объект очень нужный и необходимый. Стало понятно, что подобные объекты должны появиться и в других регионах", - добавила представитель.