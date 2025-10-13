3.69 BYN
В Латвии хоккеисты устроили массовую драку во время матча из-за русского языка
Автор:Редакция news.by
Игроки и тренеры любительских хоккейных клубов из Латвии Priedaine и Ķekava Clappers устроили массовую драку во время матча. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sport Baza.
Игрок Priedaine Денис Бенке заявил, что причиной драки стали слова тренера Ķekava Clappers Матисса Рибкинскиса в адрес его, и его партнеров по команде. Специалист выразил недовольство тем, что хоккеисты общались на русском языке.
"Он сказал что-то вроде: "Убирайся отсюда, русский оккупант". Ну, я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний", - заявил Бенке. По итогу драки тренеры обеих команд, а также несколько хоккеистов были дисквалифицированы до конца сезона.