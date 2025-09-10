3.66 BYN
"В МОК уже осознали свою ошибку". Ковальчук о возвращении белорусов и россиян на международные арены
В Международном олимпийском комитете ищут варианты возвращения белорусов и россиян под флагом и гимном на международные арены.
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в интервью "Первому информационному" обратил внимание на то, что в МОК уже осознали свою ошибку, но находятся под давлением структур, от которых зависят, в том числе финансово.
Уже в конце сентября стартуют III Игры стран СНГ в Азербайджане, куда Беларусь отправляется одной из самых многочисленных делегаций и будет выступать под флагом своей страны. В случае победы будет звучать наш гимн.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
"Мне кажется, что у них уже давно эти мысли сформировались, они понимают, что совершили ошибку большую. Но они себе не могут в этом признаться, потому что все-таки они это сделали. А сейчас те события, которые происходят в мире, говорят о том и отмотать не могут. И политики, которые сегодня во главе стоят тех организаций, которые это все проводят, я думаю, они на них поддавливают. Я думаю, что международные спортивные организации находятся сегодня под определенным давлением".
III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане.
Фото БЕЛТА