"В МОК уже осознали свою ошибку". Ковальчук о возвращении белорусов и россиян на международные арены

"Мне кажется, что у них уже давно эти мысли сформировались, они понимают, что совершили ошибку большую. Но они себе не могут в этом признаться, потому что все-таки они это сделали. А сейчас те события, которые происходят в мире, говорят о том и отмотать не могут. И политики, которые сегодня во главе стоят тех организаций, которые это все проводят, я думаю, они на них поддавливают. Я думаю, что международные спортивные организации находятся сегодня под определенным давлением".