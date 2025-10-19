3.73 BYN
Ведро клюквы, лисичек или мешок картошки вместо кубков - новый тренд на практичные призы в спорте
Ведро клюквы, лисичек или мешок картошки вместо кубков, а истинная любовь болельщиков вместо Лиги чемпионов. О Второй лиге чемпионата Беларуси по футболу сейчас говорят на просторах Всемирной паутины, ведь после игр MVP лучшему игроку дарят необычные презенты. Не ограничиваются символическими статуэтками, а дарят что-то более практичное.
В Миорах это продукты со своего участка. А в Жодино, например, стиральный порошок. Несколько раз кадры с ведром вкусных грибов облетели Всемирную паутину, а проекту "Главный эфир" удалось найти болельщика футбольного клуба "Миоры", который этот послематчевый ритуал сделал настоящим трендом.
Александр Бучинский, болельщик ФК "Миоры":
"Футболом увлекаюсь очень давно - с детства, но пошел на нью-йоркский футбол не так давно. Опять же, времени не хватает. Но пришел. Как пришел, так и остался".
"Вот флаг, который мы берем постоянно, на каждую игру", - похвастался мужчина.
Александр Бучинский и его семья стали героями сюжета не только потому, что дома хранится знамя футбольного клуба "Миоры". Скромная команда, кстати, в нынешнем году стала известна за пределами Беларуси благодаря тому, что победила "Россоны" со счетом 50:0.
Игрок футбольного клуба "Миоры" Антон Матвеенко в этом году стал лучшим в матче Второй лиги, за что и получил большое ведро лисичек, которые для него бережно собрал болельщик Александр Бучинский.
В мире есть похожие интересные примеры. В Дании лучшему игроку матча - французу Максиму Суля - вручили 55 кг картошки. Ранее игрок норвежского клуба "Брюне" Лассе Квигстад стал лучшим игроком команды в поединке против "Викинга" и в качестве приза он получил 40 пакетов овсянки, сотню яиц и 20 литров молока. А до этого этот же футбольный клуб из Норвегии отмечал отличившегося на матче игрока подарком в 500 кг моркови. Также вручали живого ягненка или ящик с клубникой.
Александр Бучинский, болельщик ФК "Миоры":
"Я директор, свой магазин есть. Я всю жизнь прожил в частном доме. Сам из Шарковщины родом. Я квартиру не понимаю. Мне было бы тесно в квартире жить, а здесь свой уголок".
Александр рассказал, что принимает в гости футбольную команду, ребята парятся в его баньке, а он старается их обслужить: шашлык сделать, протопить. "И на открытии сезона здесь тоже отдыхали. Всем очень нравится", - говорит мужчина.
"Вообще наша семья следит за игрой нашего клуба. С собой соберем барабаны, атрибутику, майки. Сейчас собрался фанатский коллектив. У меня микроавтобус свой, но даже не хватает места, чтобы съездить на выезд, - признается преданный болельщик. - Пошел Арсений (сын. - Прим. ред.) на футбол. Ведет группу футбольного клуба "Миоры" во "ВКонтакте" и "Инстаграме". Плюс фотограф у нас теперь уже клубный - моя жена. Уже заразилась полностью. Даже в конце сезона, если честно, плакали, когда закончился сезон".
"Очень много туристов приезжает к нам. В Ельню, на всем известный водопад, приезжают со всей республики: номера и гродненские, и брестские, и минские. Приехали туристы, фотографируются. 7,5 тыс. населения в нашем городе, а про нас знают в России. Откуда только не пишут про эти лисички!" - не скрывает эмоций Александр.
Если в Миорах, в красивой белорусской глубинке, дарят подарки из натурального хозяйства, то в Жодино поступают более практично.
В матче Второй лиги против смолевичского "Спутника" играла вторая команда "Торпедо-БелАЗ". Ранее "автозаводцы" также стали известны в социальных сетях - лучшему игроку в матче был вручен пакет стирального порошка. В этот раз после победы и выхода в следующую стадию вручили портативную колонку.
"Ребята из Миор нас сподвигли на то, чтобы начать дарить призы лучшим игрокам второй команды. Здесь важна не столько ценность приза, главное, что он подарен от чистого сердца. Вначале это были шампиньоны созвучные со словом "чемпионы". Посмотрели, что ребятам из второй команды это очень понравилось", - рассказал пресс-секретарь жодинского ФК "Торпедо-БелАЗ" Сергей Пузанкевич.