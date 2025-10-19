Ведро клюквы, лисичек или мешок картошки вместо кубков - новый тренд на практичные призы в спорте

Ведро клюквы, лисичек или мешок картошки вместо кубков, а истинная любовь болельщиков вместо Лиги чемпионов. О Второй лиге чемпионата Беларуси по футболу сейчас говорят на просторах Всемирной паутины, ведь после игр MVP лучшему игроку дарят необычные презенты. Не ограничиваются символическими статуэтками, а дарят что-то более практичное.

В Миорах это продукты со своего участка. А в Жодино, например, стиральный порошок. Несколько раз кадры с ведром вкусных грибов облетели Всемирную паутину, а проекту "Главный эфир" удалось найти болельщика футбольного клуба "Миоры", который этот послематчевый ритуал сделал настоящим трендом.

Александр Бучинский, болельщик ФК "Миоры":

"Футболом увлекаюсь очень давно - с детства, но пошел на нью-йоркский футбол не так давно. Опять же, времени не хватает. Но пришел. Как пришел, так и остался".

"Вот флаг, который мы берем постоянно, на каждую игру", - похвастался мужчина.

Александр Бучинский и его семья стали героями сюжета не только потому, что дома хранится знамя футбольного клуба "Миоры". Скромная команда, кстати, в нынешнем году стала известна за пределами Беларуси благодаря тому, что победила "Россоны" со счетом 50:0.

Игрок футбольного клуба "Миоры" Антон Матвеенко в этом году стал лучшим в матче Второй лиги, за что и получил большое ведро лисичек, которые для него бережно собрал болельщик Александр Бучинский.

В мире есть похожие интересные примеры. В Дании лучшему игроку матча - французу Максиму Суля - вручили 55 кг картошки. Ранее игрок норвежского клуба "Брюне" Лассе Квигстад стал лучшим игроком команды в поединке против "Викинга" и в качестве приза он получил 40 пакетов овсянки, сотню яиц и 20 литров молока. А до этого этот же футбольный клуб из Норвегии отмечал отличившегося на матче игрока подарком в 500 кг моркови. Также вручали живого ягненка или ящик с клубникой.

Александр Бучинский, болельщик ФК "Миоры":

"Я директор, свой магазин есть. Я всю жизнь прожил в частном доме. Сам из Шарковщины родом. Я квартиру не понимаю. Мне было бы тесно в квартире жить, а здесь свой уголок".

Александр рассказал, что принимает в гости футбольную команду, ребята парятся в его баньке, а он старается их обслужить: шашлык сделать, протопить. "И на открытии сезона здесь тоже отдыхали. Всем очень нравится", - говорит мужчина.

"Вообще наша семья следит за игрой нашего клуба. С собой соберем барабаны, атрибутику, майки. Сейчас собрался фанатский коллектив. У меня микроавтобус свой, но даже не хватает места, чтобы съездить на выезд, - признается преданный болельщик. - Пошел Арсений (сын. - Прим. ред.) на футбол. Ведет группу футбольного клуба "Миоры" во "ВКонтакте" и "Инстаграме". Плюс фотограф у нас теперь уже клубный - моя жена. Уже заразилась полностью. Даже в конце сезона, если честно, плакали, когда закончился сезон".

"Очень много туристов приезжает к нам. В Ельню, на всем известный водопад, приезжают со всей республики: номера и гродненские, и брестские, и минские. Приехали туристы, фотографируются. 7,5 тыс. населения в нашем городе, а про нас знают в России. Откуда только не пишут про эти лисички!" - не скрывает эмоций Александр.

Если в Миорах, в красивой белорусской глубинке, дарят подарки из натурального хозяйства, то в Жодино поступают более практично.

В матче Второй лиги против смолевичского "Спутника" играла вторая команда "Торпедо-БелАЗ". Ранее "автозаводцы" также стали известны в социальных сетях - лучшему игроку в матче был вручен пакет стирального порошка. В этот раз после победы и выхода в следующую стадию вручили портативную колонку.