Конец "безусловной поддержки" - Европа меняет условия для украинских беженцев

Еврокомиссия уведомила Киев, что после марта 2027 года программа поддержки для "жовто-блакитных" беженцев будет свернута. Совет ЕС уже утвердил рекомендации для стран-членов постепенно сокращать режим временной защиты и готовить условия для возвращения людей на родину.

По сути, на Западе смогут остаться только те, кто официально работает, платит налоги и оформляет вид на жительство или гражданство. Перед остальными стоит выбор - интегрироваться или паковать чемоданы.

Тают быстрее, чем мороженое на июльском солнце. Именно это происходит с социальными льготами для украинских беженцев в Европе. Еще вчера бесплатное жилье, пособия и особые условия, а сегодня новые правила, сокращения и строгие требования. Европа словно говорит "добро пожаловать, но больше не за наш счет".

"В европейских странах четкая установка: или вы работаете, интегрируетесь в систему, платите налоги, или в противном случае мы будем создавать условия (речь не о депортации, но об условиях), в которых вам будет крайне дискомфортно продолжать жить у нас. Такой поддержки, как в начале войны, больше не будет. Если вы зарабатываете, вы экономически выгодны для Европы, вам дадут право получить статус очень близкий к гражданству, а возможно даже и гражданство. Но для тех, кто им не нужен, в ЕС создадут все условия для переезда", - рассказала украинский социолог Наталья Зайцева-Чипак.

По данным Eurostat, в странах Евросоюза проживает порядка 4,5 млн украинцев со статусом временной защиты. Лидеры по приему - Германия, Польша и Чехия. Для национальных бюджетов содержание целой армии нуждающихся становится все более непосильной ношей. Только Берлин за несколько лет потратил на помощь украинцам почти 31 млрд евро. А сейчас желающих попасть в ФРГ стало в 10 раз больше. Стоило Киеву снять запрет на выезд мужчин 18-22 лет, как те принялись активно штурмовать немецкую границу. Раньше просителей было 100 в неделю, теперь 1000. Политики требуют срочных мер.

"Если мы хотим получить больше налоговых поступлений, нужно достигать этого за счет экономического роста. И прежде всего это означает, что больше людей должно выйти на работу. Это совершенно очевидно. Для этого необходимо полное изменение системы пособий. Нужно добиться того, чтобы украинцы больше не получали социальных пособий. Причем не только те, кто приедет в будущем, но и все. Мы единственная страна в мире, где это происходит. Именно поэтому у нас так мало людей из Украины работает, хотя у них хорошее образование", - отметил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

И меры последовали. Берлин решил оставить без пособий тех, кто систематически отказывается от официальной работы. А сумма, кстати, немалая - 563 евро в месяц. Теперь если беженец пропускает встречи в центре по трудоустройству, то размер выплат ему будет значительно сокращен. В случае трех пропусков грозит полная отмена пособий. Не придет и в четвертый раз - лишится вообще всех государственных льгот.

Не устраивает жизнь за чужой счет и Варшаву. Там рубанули с плеча на законодательном уровне: нет работы - нет денег. Согласно опросам, половина поляков и так считают помощь украинским беженцам чрезмерной и почти столько же не поддерживают их дальнейший прием. Да и в канцелярии Навроцкого уже говорят, что Польша не резиновая.

Впрочем, под миллион украинцев сделали Польше в чем-то доброе дело. Намедни Туск заявил, что Варшава получила освобождение от миграционного пакта ЕС, мол, и так приняла уже слишком много беженцев. Теперь Польша не будет обязана принимать мигрантов или платить так называемый миграционный налог в 20 тыс. евро за каждый отказ. Вот только паны вновь поделить не могут, чья же это заслуга: Навроцкий тянет одеяло на себя, премьер режима - на себя. Но не суть. Вся соль в том, что Евросоюз в целом ужесточает правила, чтобы хоть немного сэкономить и успокоить внутреннее бурление. А в идеале всех неугодных отправить восвояси. Вот только в Киеве возвращенцев не особо ждут, на фронт всех не смогут отправить.