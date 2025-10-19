К отмене санкций против России и Беларуси, а также прекращению поставок оружия в Украину призвали участники антивоенного митинга в Вене. К маршу присоединились тысячи человек, уставших от запугивания брюссельских "ястребов". Участники осудили правительство Австрии и руководство ЕС за то, что те отдают приоритет милитаризации и расходам на вооружение, а не социальным программам. Активисты предложили прибегнуть к дипломатии для разрешения конфликтных ситуаций вместо создания "стены дронов" и милитаризации.