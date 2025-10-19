Богодель: Россию начинают готовить как лягушку на медленном огне

Против России реально реализуется эта система, где Россию начинают готовить на медленном огне как лягушку, которая потихонечку отодвигает и отодвигает свои красные линии, не делая никаких заявлений. Таким мнением в программе "Война и мир" поделился заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Эксперт рассказал, что ракеты, подобные Tomahawk, могут быть не только в обычном, но в том числе и ядерном снаряжении. Причем, по его мнению, это основная и наиболее эффективная крылатая ракета, несмотря на то что она разрабатывалась еще в 80-х годах.

Андрей Богодель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8cd7e11-bda8-4b4b-91d2-6f47af90a824/conversions/b851ab38-d39b-4897-a517-77a989297950-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8cd7e11-bda8-4b4b-91d2-6f47af90a824/conversions/b851ab38-d39b-4897-a517-77a989297950-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8cd7e11-bda8-4b4b-91d2-6f47af90a824/conversions/b851ab38-d39b-4897-a517-77a989297950-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8cd7e11-bda8-4b4b-91d2-6f47af90a824/conversions/b851ab38-d39b-4897-a517-77a989297950-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Богодель:

"Я предполагаю, что Соединенные Штаты зачастую играют в достаточно интересную игру. Они сейчас говорят о Tomahawks. Весь мир уже вроде к этому привык. Такие мощные ракеты. Потом говорят, нет, мы все-таки хотим избежать всемирового сожжения, поэтому, например, мы поставим туда менее эффективные ракеты, как, например, JASSM и JASSM-ER с дальностью пуска где-то 180-350 километров. Тем более что эти ракеты могут пускаться из всем известных самолетов F-16, которых уже больше четырех десятков штук точно есть сегодня на территории Украины".

Также очень часто говорят об украинской крылатой ракете "Фламинго", обратил внимание эксперт. По его словам, есть мнение, что это вообще ракета FP-5, которая давно уже разрабатывалась британской компанией Milanion Group совместно со странами, которые контролируются Великобританией.

"В это же время делаются очень интересные заявления о том, что давайте построим совместный завод. Например, планер ракеты типа "Фламинго" будет изготавливаться Британией, а двигатели будет, например, изготавливать Дания. И все это будет поставляться, опять-таки, в Украину. Там где-то что-то будет собираться и запускаться. Т.е. там боевую часть, планер британцы пришлют, эти делают двигатели. Так априори получается, кто же будет запускать эти ракеты, если все компоненты будут изготавливаться государствами Североатлантического альянса, а с территории Украины будут только осуществляться пуски?" - задался он вопросом.