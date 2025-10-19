Каким образом устанавливать мир, когда европейские политики-коррупционеры получают выгоду от каждого выстрела пушки? Эксперты подсчитали, что один день украинского конфликта обходится европейским налогоплательщикам в 180 млн. Это настоящая жила для оружейников и политиков-лоббистов.

Газета The Guardian опубликовала статью, в которой указывает, что в 2022 году Джонсон ради денег выступал за затягивание конфликта в Украине и заработал на этом 1 млн фунтов стерлингов.

"Человек на миллион фунтов стерлингов" - так называет газета The Guardian бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Лоббист войны, обслуживающий интересы спонсора - акционера крупнейшего британского оружейного концерна, за свою работу получил солидную сумму вознаграждения. "Давайте просто воевать", - сказал он Зеленскому и мирное урегулирование задушил на первоначальном этапе в 2022 году.

Через три года после срыва стамбульских переговоров между Россией и Украиной стали появляться документы, проливающие свет на то, почему Киев в апреле 2022 года внезапно отказался от подписания соглашения о мире. В распоряжении газеты The Guardian оказались документы, подтверждающие связь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с миллиардером Кристофером Харборном. Его миллионы финансировали Брексит, а после продолжение военного конфликта в Украине.

Когда он сел на ночной поезд до Украины, Борис Джонсон был в сопровождении обычных помощников и телохранителей, а также человека, который дал ему 1 млн фунтов стерлингов. Не прошло и года с тех пор, как Джонсон принял, как считается, самое крупное пожертвование, когда-либо полученное чиновником. Оно поступило от Кристофера Харборна, одного из крупнейших и наиболее влиятельных частных политических спонсоров Великобритании. Харборн, чьи миллионы помогли профинансировать Брексит, перевел деньги частной компании, которую Джонсон создал после ухода с поста премьер-министра. Теперь из просочившихся в Сеть документов следует, что Джонсон, сторонник Украины на посту премьер-министра и после него, в сентябре 2023 года сопровождал своего благодетеля во время двухдневного визита, в ходе которого состоялись встречи с высокопоставленными чиновниками.

Место и дата встречи - Стамбул, весна 2022 года. Это не первый раунд переговоров по мирному урегулированию. Прежде были в Беларуси. Российские войска фактически находились под Киевом. Но, кажется, переговорные группы достигли консенсуса. Соглашение весьма выгодно для Киева. Россия отвела войска. Вот-вот мир может быть достигнут окончательно. Соглашение уже парафировано парламентом Украины, но внезапно все. Оказалось, что именно западные кураторы, включая Лондон, воспрепятствовали завершению конфликта дипломатическим путем. Об этом в интервью рассказал один из украинских переговорщиков в Стамбуле Давид Арахамия: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы не будем с ними ничего подписывать. Давайте просто будем воевать!"

Журналисты The Guardian отмечают, что в конце 2022 года Джонсон получил 1 млн фунтов от Харборна. Акционер "Квинети Кью" с долей в 13 %, у которой закупала дроны Украина, оплатил услуги Джонсона за лоббирование интересов военного концерна. Перечисление пошло на частную фирму экс-премьера и не прошло через официальные реестры как политическое пожертвование. В выплаченную сумму входило не только продвижение нужных Харборну идей, но и услуги сопровождения. Проще говоря, британский премьер за ручку привел Харборна в Киев (как своего помощника) и своим присутствием помог заключить нужные контракты. В графике Джонсона на январь 2023 года отмечена получасовая встреча с Харборном под пометкой "отчет по Украине", пишет The Guardian. После они вместе отправились в Польшу, а затем в Украину. Харборн фигурирует в документах как "советник офиса Бориса Джонсона". Это открывает ему доступ в официальную делегацию и позволяет сопровождать политика почти на всех мероприятиях. Тогда была и закрытая часть. Вероятно, с Варшавой они договорились о транзите, а в Киев потом съездили ударить по рукам.

Утечка документов, которую публикует The Guardian, это лишь подтверждение. Однако не только коррупционный союз Джонсон плюс Харборн за 1 млн лежат в основе того, что украинцы продолжают гибнуть, а европейцы платить. Есть так называемый фонд мира, миллионы из США и Европы уходили при Байдене и уходят за решением Урсулы фон дер Ляйен на закупку оружия Киеву.