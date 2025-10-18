Карасев: Зеленский и его кураторы в Лондоне попали в ловушку

Он пояснил, что Трамп понимает, что Зеленский, прежде чем ехать к нему, обязательно получает рекомендации от Лондона, как себя вести в Вашингтоне. И это Трампа достаточно сильно унижает. "Поэтому, я вижу это так, изначально была одна ситуация. Зеленский посчитал, что он уже все решил с Трампом, что он сейчас прилетит в Вашингтон и будет уже договариваться о получении некоторого количества Tomahawks для того, чтобы потом сказать Мерцу в Германии, что прецедент создан, давайте еще вы нам большое количество дадите ваших дальнобойных ракет, допустим, Taurus, и то же самое с французами, у которых тоже есть дальнобойные ракеты, не говоря про Великобританию, - предположил эксперт. - А тут получается, пока Зеленский летит в самолете, происходит разговор (достаточно долгий, 2,5 часа) между лидерами России и США. И по прилете в Соединенные Штаты Америки Зеленский получает информацию, что ситуация поменялась кардинально, абсолютно кардинально".