Карасев: Зеленский и его кураторы в Лондоне попали в ловушку
По сути, Зеленский и его кураторы в Лондоне попали в ловушку Владимира Путина и Дональда Трампа. Таким мнением в программе "Война и мир" поделился политолог, политтехнолог Владимир Карасев.
Он пояснил, что Трамп понимает, что Зеленский, прежде чем ехать к нему, обязательно получает рекомендации от Лондона, как себя вести в Вашингтоне. И это Трампа достаточно сильно унижает. "Поэтому, я вижу это так, изначально была одна ситуация. Зеленский посчитал, что он уже все решил с Трампом, что он сейчас прилетит в Вашингтон и будет уже договариваться о получении некоторого количества Tomahawks для того, чтобы потом сказать Мерцу в Германии, что прецедент создан, давайте еще вы нам большое количество дадите ваших дальнобойных ракет, допустим, Taurus, и то же самое с французами, у которых тоже есть дальнобойные ракеты, не говоря про Великобританию, - предположил эксперт. - А тут получается, пока Зеленский летит в самолете, происходит разговор (достаточно долгий, 2,5 часа) между лидерами России и США. И по прилете в Соединенные Штаты Америки Зеленский получает информацию, что ситуация поменялась кардинально, абсолютно кардинально".
Война и мир | Зеленский в ловушке Трампа и Путина: почему визит в Вашингтон обернулся провалом
В последние дни Зеленский срочно летит в Вашингтон, надеясь выторговать томагавки и санкции против России, но по пути меняется всё: двухчасовой разговор Трампа с Путиным оборачивается ловушкой для Киева. Переговоры в Венгрии уже на подходе, Лондон в панике, а энергетические компании США ставят под сомнение любые вложения в разрушенную инфраструктуру. Украина рискует остаться без дальнобойных ракет и поддержки, пока англосаксы переигрывают свои карты, а Трамп меняет риторику под влиянием Москвы.
По словам Карасева, в Вашингтоне Зеленский не смог обсудить те вопросы, которые планировал изначально, потому что ситуация иная. "Уже Трамп и Путин договорились о встрече в Венгрии. Уже Орбан подтвердил, что готов предоставить площадку для международных переговоров. Уже на уровне МИД России, Соединенных Штатов Америки и Венгрии начинаются предварительные консультации. Уже готовится эта встреча, поэтому какие там Tomahawks?"